Представители бизнеса выступают против запрета валютных привязок в договорах

Исключение права предприятий и предпринимателей на привязку в договорах рублевых цен к курсу иностранной валюты может привести к росту инфляции. Такое мнение БелаПАН высказали руководители бизнес-ассоциаций.

На данный момент юридические лица и индивидуальные предприниматели могут указывать в договорах цены на товары и услуги в белорусских рублях, а также привязывать эти суммы к курсу иностранной валюты.

Вместе с тем к настоящему времени подготовлен проект госрешения, который исключает возможность валютной привязки рублевых сумм в договорах, заключаемых внутри страны между резидентами. Нацбанк дважды уже подтвердил эту информацию.

По мнению делового сообщества, запрет на использование валютных привязок в договорах является преждевременной мерой.

«На наш взгляд, эту норму логично вводить на поздних стадиях политики дедолларизации, которую проводит Национальный банк», — подчеркнул БелаПАН председатель Белорусской научно-промышленной ассоциации Александр Швец.

По его словам, девальвационные ожидания у бизнеса пока сохраняются.

«Уверенность в том, что стабильность макроэкономических индикаторов пришла к нам надолго, пока еще не сформировалась. На данном этапе исключение валютных привязок из договоров приведет к увеличению рисков для субъектов хозяйствования», — считает Швец.

Аналогичного мнения придерживаются руководители и других бизнес-ассоциаций.

Так, председатель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Михневич в комментарии БелаПАН обратил внимание, что автодилеры заказывают легковые автомобили и затем их ожидают от одного до шести месяцев, в зависимости от сроков производства авто.

«Предсказать, что произойдет с обменным курсом за этот период, невозможно, и не заключать по этой причине договоры с клиентами неправильно. Однако если мы в договорах не сможем привязаться к твердой валюте, существует риск возникновения убытков из-за курсовых колебаний», — объяснил Михневич.

Схожие опасения выражают и компании других видов экономической деятельности.

«Импортеры компьютерной техники и электроники с настороженностью относятся к исключению валютной привязки из договоров и считают, что это приведет к сокращению количества механизмов, которые позволяют снизить риски для бизнеса», — рассказал БелаПАН генеральный директор Ассоциации компаний информационных технологий Дмитрий Ананьев.

По мнению делового сообщества, если из договоров на данном этапе будут исключены валютные привязки, это может спровоцировать рост инфляции, поскольку бизнес начнет закладывать валютные риски в рублевые цены.

«Поэтому мы считаем, что нужно дождаться ситуации, когда инфляция будет низкой, а курсовые колебания незначительными на протяжении длительного промежутка времени. Если стабильность по этим вопросам будет сохраняться на протяжении ряда лет, тогда можно будет спокойно уходить от курсовых составляющих при заключении договоров», — отмечает Михневич.

Представители рынка коммерческой недвижимости считают, что если валютные привязки будут исключены сейчас, то это может привести не только к росту цен, но и к снижению инвестиционной активности в стране.

«Никто не против белорусского рубля — девелоперы против нестабильности. Они говорят, что готовы фиксировать арендную ставку в денежных единицах, курс которых является стабильным. Если это условие не соблюдается, инвесторы на рынке коммерческой недвижимости не смогут ни прогнозировать ситуацию, ни окупать свои вложения», — заявил БелаПАН директор департамента исследований и консалтинга белорусского офиса международной консалтинговой компании Colliers International Денис Четвериков.

Если у инвесторов, добавляет он, не будет возможности оценить сроки окупаемости проектов в денежных единицах, курс которых является стабильным, качественный бизнес-план невозможно будет подготовить.

«Поэтому если мы сегодня убираем из договоров валютную привязку, это может привести к усилению страновых рисков в глазах потенциальных инвесторов», — отметил Четвериков.