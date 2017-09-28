Фестиваль сельского бизнеса проведут в Колодищах

Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка» пройдет 30 сентября в агрогородке Колодищи под Минском на территории комплекса Инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО», сообщили организаторы.



Фото: Unsplash.com

Посетители смогут попробовать на вкус и приобрести продукцию экофермеров, сыроваров, пчеловодов, садоводов, ягодников, грибников, цветоводов, ремесленников и других предпринимателей из регионов Беларуси.

В программе запланированы профессиональные и деловые встречи по вопросам кооперации сельского бизнеса, тематические презентации сельхозинноваций, познавательные мастер-классы, «экамайстэрнi» для детей и взрослых, включая полезный практикум «Как мы ходим в магазин? Как не дать себя обмануть».

«Мы уже один форум для сельского бизнеса проводили в прошлом году с акцентом на его социальную роль в сельских регионах. Нынешний фестиваль входит в программу конференции „Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси“ и проходит под эгидой Недель устойчивого развития. Он направлен на содействие развитию сельского бизнеса, обмен лучшими практиками и инновациями в сельском хозяйстве», — пояснила директор консалтингового учреждения «Социальные технологии бизнеса» Галина Матюшенко.

Данное учреждение выступает организатором фестиваля совместно с Инкубатором малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО», местным информационно-просветительским фондом «Новая Евразия» и партнерами.