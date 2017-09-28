ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фестиваль сельского бизнеса проведут в Колодищах

29.09.2017 10:40 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Фестиваль сельского бизнеса «Тутэйшая гаспадарка» пройдет 30 сентября в агрогородке Колодищи под Минском на территории комплекса Инкубатора малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО», сообщили организаторы.


Фото: Unsplash.com

Посетители смогут попробовать на вкус и приобрести продукцию экофермеров, сыроваров, пчеловодов, садоводов, ягодников, грибников, цветоводов, ремесленников и других предпринимателей из регионов Беларуси.

В программе запланированы профессиональные и деловые встречи по вопросам кооперации сельского бизнеса, тематические презентации сельхозинноваций, познавательные мастер-классы, «экамайстэрнi» для детей и взрослых, включая полезный практикум «Как мы ходим в магазин? Как не дать себя обмануть».

«Мы уже один форум для сельского бизнеса проводили в прошлом году с акцентом на его социальную роль в сельских регионах. Нынешний фестиваль входит в программу конференции „Расширение экономических возможностей в сельской Беларуси“ и проходит под эгидой Недель устойчивого развития. Он направлен на содействие развитию сельского бизнеса, обмен лучшими практиками и инновациями в сельском хозяйстве», — пояснила директор консалтингового учреждения «Социальные технологии бизнеса» Галина Матюшенко.

Данное учреждение выступает организатором фестиваля совместно с Инкубатором малого предпринимательства ЗАО «МАП ЗАО», местным информационно-просветительским фондом «Новая Евразия» и партнерами.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители смогут попробовать на вкус и приобрести продукцию экофермеров, сыроваров, пчеловодов, садоводов, ягодников, грибников, цветоводов, ремесленников и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Миссия МВФ будет работать в Беларуси с 26 октября по 10 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика