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Лукашенко в октябре отправится в Сочи

29.09.2017 10:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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11 октября в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств. На нем предполагается рассмотреть комплекс вопросов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности СНГ, сообщает пресс-служба исполнительного комитета.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания Совета глав государств СНГ.

«На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы, нацеленные на дальнейшее развитие сотрудничества в экономике, культурно-гуманитарных областях, в сферах оборонной политики, охраны внешних границ, противодействия терроризму, а также ряд проектов, направленных на адаптацию Содружества к новым реалиям», — говорится в сообщении.

Напомним, в СНГ входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

 
 
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11 октября в Сочи состоится очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

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