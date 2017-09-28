Обыски у социальных, «зеленых» активистов и анархистов проходили во вторник, 26 сентября. Во время обыска изъяты компьютеры, средства мобильной связи и литература. Позже активисты рассказали, как проходили обыски, сообщает правозащитный сайт spring96.org .



Марина Костылянченко, Марина Дубина, Игорь Труханович, Евгений Детковский, Анисия Козлюк

Фото: spring96.org

Обыски, как пишет spring96.org, ссылаясь на активистов, почти одновременно начались в трех разных местах. Сотрудники уголовного розыска и люди в балаклавах пришли в дома экологической активистки Марины Дубиной, журналиста-фрилансера Марины Костылянченко и волонтера лишенного регистрации в Беларуси правозащитного центра «Весна» Анисии Козлюк.

В квартиру Марины Костылянченко ворвались, по ее словам, четыре сотрудника в штатском и двое в черных масках. Только двое из этих шести назвали свои фамилии. В постановлении на проведение следственных действий, которое показали журналистке, было отмечено, что обыск проводится в рамках уголовного дела о поджоге рекламного билборда в Ивацевичах, и что есть подозрение, что в доме, где она живет, могут находиться оружие и взрывчатые вещества.



Поврежденный билборд в Ивацевичах

Фото: 1reg.by

В результате обыска, который длился полтора часа, у Марины забрали четыре ноутбука, книги, записи. По словам журналистки, все эти вещи уже изымались у нее во время весеннего обыска, прошли через экспертизу, возвращены ей и сейчас изъяты во второй раз.

Основные следственные действия в тот день происходили в частном двухэтажном доме, где живет исполнительный директор общественного объединения «Экодом» Марина Дубина и ее друзья — активисты анархистского движения. Там обыск длился 11 часов.

«Я проснулась около 7:10 утра из-за того, что в дверь начали сильно стучать и кричать. Когда я только начала открывать дверь, по их со всей силы ударил человек с автоматом, и, соответственно, эти двери ударили меня так, что теперь моя рука в синяках. Люди в балаклавах ворвались в дом и начали кричать, чтобы мы легли на пол, на вопросы о том, на каком основании все происходит, они не отвечали», — отмечает экологическая активистка.

«Когда люди в камуфляже открыли дверь, они сразу положили меня на пол, ударили ногами. При этом было ощущение, что они вообще не очень понимают, кто живет в этом доме и что вообще происходит. Они сначала бегали по первому этажу, потом резко все вместе побежали на второй, затем один спустился и без причины ударил меня в грудь и по голове», — рассказывает сосед Марины Дубиной, активист анархистского движения Игорь Трухонович.

Основание для обыска то же — поджог билборда в Ивацевичах и подозрения, что в доме есть взрывчатка.

После 11 часов обыска из дома забрали компьютерную технику, мобильные телефоны всех жителей, много литературы. Копию протокола об изъятых вещах на руки активистам не выдали, а в самих протоколах не указали, какие вещи кому принадлежат. На вопрос о том, где и когда их можно будет забрать, активистам предложили звонить в Ивацевичский РОВД и уже разбираться с местным следователям.

Точной причины обысков никто из активистов не знает, но есть ряд предположений, почему все произошло именно в их домах.

«Возможно это связано с мартовскими событиями, так как тогда во всех этих домах проходили обыски. Примечательно, что между обысками прошло как раз полгода. Также это может быть своеобразной превентивной мерой перед октябрьскими акциями протеста. Возможно это какая-то установка сверху, чтобы напомнить активистам, что за нами активно следят и в любой момент могут прийти и в чем-нибудь обвинить», — поделилась соображениями журналистка Марина Кастылянчанка.

Активисты, в домах которых прошли обыски, не знают, в каком статусе по делу о подпале билборда в Ивацевичах они сейчас находятся. Но с любом случае намерены обжаловать действия правоохранительных органов.

На вопрос от TUT.BY о предоставлении комментария, официальный представитель МВД Георгий Евчар сообщил, что вся информация по данному факту, если она будет, будет размещена на официальном сайте МВД.