|
Путешествие по Швейцарии — стране, где жилье в собственности имеют лишь 30% жителей, а дома на берегу Женевского озера стоят не меньше $2 млн
29.09.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Я познакомилась с этой одной из самых красивых и богатых стран в мире во время туристического тура. Швейцария оставила у меня в душе и памяти самые приятные и неизгладимые впечатления. Думаю, не ошибусь, если скажу, что не у меня одной.
Большую часть территории Швейцарии — порядка 70% — занимают горы Юра, Швейцарское плато и Альпы. Поэтому, проезжая по дорогам этой страны, невольно наслаждаешься горными массивами, хребтами и долинами, где давно поселились и живут люди.
В силу географических особенностей Швейцария испытывает острый дефицит земли для строительства, поэтому рынок недвижимости здесь считается одним из самых закрытых в Европе для иностранцев.
Граждане стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ (Европейскую ассоциацию свободной торговли), не имеющие ВНЖ в Швейцарии, не обладают правом покупать жилье для инвестиций и землю под застройку. Они могут приобретать лишь жилье в курортных зонах, да и то только в отдельных кантонах и при наличии квот.
Частная собственность в стране неприкосновенна. Изъять участок земли у собственника даже под государственные нужды, будь то строительство метро, дороги, крупного инвестиционного объекта и т.д., практически невозможно. Зато, продав небольшой кусочек земли, можно обеспечить себе на многие годы безбедную жизнь.
Швейцария — многонациональная страна и имеет несколько официальных языков: немецкий, французский, итальянский, частично ретороманский. В школах изучается английский язык. Поэтому, если вы им владеете, на улице, в кафе или магазине найдете общий язык с местными жителями.
Швейцария — федеративная республика, которая состоит из 20 кантонов и 6 полукантонов. Каждый кантон имеет свою конституцию, законы, но есть вопросы, например, политические, которые регулируются федеральной конституцией.
Цюрих — крупнейший мировой финансовый центр
Знакомство со Швейцарией началось с крупнейшего города страны Цюриха, который является столицей, пожалуй, одного из самых богатых немецкоязычных кантонов с одноименным названием Цюрих.
По минским меркам Цюрих — небольшой город, как, впрочем, и все другие города Швейцарии (здесь нет ни одного города-«миллионника»). В городе проживает порядка 400 тыс. человек, из них около 30% — иностранцы. Больше всего немцев и итальянцев.
Город расположен на берегу Цюрихского озера, из которого вытекает река Лиммат (разделены мостом), в долине между горными вершинами Утлиберг и Цюрихберг.
Наша экскурсия по Старому городу (район 1, Альтштадт) началась под дождем. Но он быстро прекратился, как и начался. В этом нет ничего удивительного. Погода в горах быстро меняется.
В историческом центре находится церковь Святого Петра. Службы в ней проходят только один раз в неделю. Елена — наш гид — говорит, что швейцарцам чаще и не надо ходить в храм: Бог с ними в душе каждый день. Отличительной чертой нации является снисходительность.
Проходим по узким улочкам Старого города. Практически все дома в Цюрихе, да и в других городах Швейцарии, со ставнями. Они хорошо защищают жилища в жару — от палящего солнца, поздними вечерами и ночью — от посторонних шумов.
Подходим к дому № 14 с памятной табличкой в Зеркальном переулке, в котором во время своего пребывания в Цюрихе жил В. И. Ленин. Вождь революции снимал только одну комнату в трехкомнатной квартире у местного сапожника.
На многих зданиях исторического центра вывешены национальные флаги Швейцарии. Здесь в основном расположены офисы многочисленных компаний. Елена рассказывает, что швейцарцы любят вывешивать разные флаги и на жилых домах, и не только в праздники. Разрешение властей на это получать не надо. В многоквартирном жилом доме достаточно собрать подписи жильцов.
Поднимаемся в гору и попадаем в парк. Это прекрасная смотровая площадка на жилые районы города вблизи гор.
В городе очень хорошо развита сеть общественного транспорта. 13 трамвайных линий соединяют все районы города. Также используется водный транспорт, фуникулеры, есть и канатная дорога. Наиболее популярный вид личного транспорта у местных жителей — велосипед.
Цюрих — крупный научный центр. Он славится своим университетом и высшей технической школой.
Кстати, обучение в Цюрихском университете бесплатное, в том числе и для иностранцев. Но для того чтобы поступить учиться в AlmaMater, надо не только в совершенстве знать немецкий язык, но и получить при поступлении самые высокие оценки по причине слишком высокого конкурса. Кроме того, ежегодно надо платить университету по CHF1800 (1 CHF = 0,97 USD) за учебники. Если к этой сумме добавить стоимость аренды жилья плюс питание, проезд, услуги, развлечения, то обучение в столице кантона Цюрих не покажется таким уж бесплатным.
Выходим на Банхофштрассе — центральной улицы города, одной из самых известных и дорогих торговых улиц в мире. Рядом, на площади Парадеплац, находятся штаб-квартиры крупнейших швейцарских банков UBS и CreditSuisse, оказывающих финансовые услуги по всему миру. В финансовом центре города расположена и штаб-квартира центрального банка Швейцарии.
До недавнего времени швейцарские банки пользовались хорошей репутацией у клиентов многих стран — физических и юридических лиц — благодаря стабильной политической обстановке в стране, твердой национальной валюте и соблюдению принципа «банковской тайны» и хорошо управляли их собственностью и имуществом.
Однако после начала всемирного кризиса швейцарская банковская система оказалась под ударом. Крупнейший швейцарский банк UBS обвинили в нечестной конкуренции и том, что он помогает богатым людям из разных стран скрываться от налогов. Многие страны вслед за США потребовали выдать информацию о денежных счетах своих граждан, которые уклоняются от выплаты налогов. Поэтому сегодня швейцарские банки потеряли свои позиции. Пока тайна банковского вклада сохраняется в отношении счетов граждан Швейцарии. Однако в стране все активнее поговаривают о том, что вскоре эта участь о раскрытии тайны о вкладах постигнет и самих швейцарцев.
Стоимость жизни и недвижимости в крупнейшем международном финансовом центре высокая. Так, если средняя заработная плата в стране составляет порядка 5-5,5 тыс. швейцарских франков (CHF), то в Цюрихе она доходит до CHF10 тыс. (1 CHF = 0,86 EUR). Банковские служащие в среднем в стране получают CHF8-9 тыс. (1 CHF = 2,0 BYR), в Цюрихе — CHF10-12 тыс.
В Цюрихе не выдаются квоты на приобретение жилья. Чтобы купить здесь дом или квартиру, иностранцу необходимо доказать, что город стал для него постоянным местом жительства. Но на практике сделать это крайне сложно. При этом покупка недвижимости не дает права на получение вида на жительство.
По минским меркам квартиры в Цюрихе стоят заоблачных денег и не по карману даже многим швейцарцам. Квадратный метр жилого помещения стоит порядка CHF10-12 тыс. Поэтому когда речь заходит о стоимости недвижимости, то чаще всего говорят не о цене квартиры или дома, а об аренде.
Елена рассказывает, что снять квартиру в аренду в Цюрихе можно в среднем за 33 CHF/кв.м. То есть за съемную однокомнатную квартиру 33 кв.м в месяц придется платить более CHF1 тыс.
Что касается коммерческой недвижимости, то аренда офиса в финансовом центре столицы обходится в среднем 750 CHF/кв.м.
В 2011 году Цюрих занял второе место в мире по качеству жизни, а в 2012 году признан самым дорогим городом мира.
Берн — политический центр страны
Из Цюриха мы направляемся в Берн — столицу немецкоязычного кантона Берн. Это город федерального назначения, пятый по величине в стране, с численностью населения около 130 тыс. человек. Он расположен в центральной части Швейцарии, в долине реки Ааре.
Наша экскурсия начинается от Беренграбена — рва и парка в центре города. Сегодня здесь живут три медведя, являющихся живыми геральдическими символами Берна. Примечательно, что два медведя Миша и Маша были подарены в 2009 году мэру Берна бывшим российским президентом Дмитрием Медведевым.
Далее через мост по брусчатке мы направляемся в исторический центр города, который является единственным в Швейцарии объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Передвигаться по улице небезопасно. Здесь нет тротуаров. Поэтому, несмотря на то, что улица пешеходная, по ней курсируют автомобили, троллейбусы, мотоциклисты и велосипедисты. Что-то менять — строить дорожки для пешеходов, впрочем, как и высотные дома — в Старом городе нельзя.
Недвижимость в Старом городе дорогая, поэтому здесь в основном находятся объекты коммерческой недвижимости, многочисленные магазины, рестораны, кафе на первых этажах зданий.
Еще одним символом Берна и других городов Швейцарии являются цветы герани. Они не только украшают дома, но и по поверью швейцарцев защищают их от невзгод и болезней.
Все дома в Берне до сих пор строятся с бункерами (подвалами). Они предназначены не столько для защиты жителей на время военных действий, сколько для укрытия от последствий различных природных катаклизмов (все же рядом горы). В Старом городе в подвальных этажах находятся различные магазины, помещения под услуги.
Еще одним символом Швейцарии является собака породы сенбернар. В городе установлено много памятников этим горноспасателям из монастыря Святого Бернара в швейцарских Альпах, сильным, чутким и выносливым, находившим под снегом людей в горах и спасавшим их.
В историческом центре городе сконцентрирована основная часть достопримечательностей Берна. Среди них — часовая башня с астрономическими часами. Механизм часов приводит в движение фигуры петуха, медведей, Хроноса, которые каждый час разыгрывают представление. Оно начинается за четыре минуты до наступления нового часа. Также часы показывают движение звезд и знаки зодиака.
Важнейшим позднеготическим храмом Швейцарии считается Бернский кафедральный собор. Наиболее интересные детали убранства собора — мебель XVI века и витражи.
В Старом городе находится и ратуша.
К достопримечательностям относятся также аркады, построенные практически над каждым домом. Они служат хорошим защитным средством для людей в непогоду.
Земля в центре Берна очень дорогая. Действует жесткое земельное законодательство, согласно которому если участок не осваивается в течение 3 лет, то он изымается. Поэтому местные жители, боясь потерять свои земельные наделы, старательно ухаживают за ними.
Рядом с центральной улицей Старого города внизу смотровой площадки, куда мы поднялись, находится городской пляж.
Рядом с рекой расположены жилые дома, где живут зажиточные люди.
Со смотровой площадки открывается прекрасный вид на мост и горы, у подножия которых раскинулись жилые районы. Квартиры в Берне стоят порядка 6-8 тыс. CHF/кв.м.
По Берну с минимальным интервалом курсируют троллейбусы и трамваи.
Берн — политический центр Швейцарии, где размещаются Федеральное правительство и парламент. На центральной площади Бундесплац перед дворцом Федерального правительства установлен фонтан с 26 струями воды, которые попеременно бьют из-под гранитной мостовой.
Проходим за здание правительства. Со смотровой площадки открывается панорама города.
Из Берна мы направляемся на ночевку во французский отель, расположенный на границе со Швейцарией, в 30 км от Женевы.
Женева — столица мира
На следующий день утром отправляемся в Женеву, где нас встречает экскурсовод Наталья, родом из Санкт-Петербурга. Как и Елена, она прожила в Женеве уже более 20 лет, имеет двух взрослых дочерей. Не так давно семья переехала жить в пригород Женевы.
Наш автобус задерживается. Попадаем в пробку. Наталья рассказывает, что это обычная история. Утром на авто и мотоциклах едут в Женеву на работу из приграничной зоны французы. В столице они в основном работают в сфере услуг и получают в среднем CHF3-3,5 тыс. (дворник, уборщик и т.п.).
Наталья рассказывает, что еще одна отличительная черта швейцарцев — это пунктуальность. Они всегда приходят на встречу ровно минута в минуту, что не характерно, например, для тех же французов.
Женева — столица одноименного, но, в отличие от Цюриха и Берна, франкоязычного кантона, расположена на юго-западе Швейцарии. Город окружен горами Альпами и Юра. Это второй по величине город Швейцарии, где проживает около 200 тыс. человек. Почти половину населения Женевы составляют иностранцы. В 2014 году Женева названа лучшим городом для проживания.
Официальным языком в Женеве и кантоне является французский. На нем говорит большая часть населения Женевы. Второй по числу говорящих — английский язык.
В городе протекает река Рона, которая делит его на две части. На левом берегу Роны находится исторический центр, куда мы и направляемся. Сзади остается музей искусства и истории.
Главная достопримечательность города — собор Сен-Пьер.
Проходим дальше по Старому городу. Как и в Берне, здесь много фирменных магазинов, кафешек со свежей выпечкой, откуда разносится аромат свежего кофе. Исторический центр города пешеходный, утром изредка по брусчатке пройдет машина с доставкой продуктов.
В свое время в Старом городе жило немало известных людей. На домах есть много памятных табличек. Вот одна из них.
Выходим на историческую площадь города Бург-де-Фур. Здесь находятся здание Ратуши, старейший в Женеве дом Тавель, бывший дворец правосудия и другие здания.
Проходим мимо Женевского университета. Наталья рассказывает, что в Женеве есть муниципальные и частные школы. В начальной школе учатся дети от 4 до 12 лет, затем от 12 до 15 лет обучаются по специализации. Обязательное обучение в школе до 15 лет. Затем с 15 до 19 лет дети учатся в колледжах, где продолжают получать среднее образование. Самый старый колледж в городе носит название Кальвина. Состоятельные люди отдают учиться своих детей в частные школы. После колледжа многие поступают учиться в университет. Высшее образование они получают к 27-28 годам. Во многом этим объясняется то, что браки в Швейцарии заключаются молодыми людьми в возрасте 32-33 лет.
Направляемся к Стене Реформации. Это памятник из статуй и барельефов в честь основных действующих лиц и событий протестантской Реформации.
Недалеко от площади Бург-де-Фур находится не менее популярное место — улица Променад-де-ла-Трей. Она знаменита тем, что здесь установлена самая длинная в мире деревянная скамейка, протяженность которой составляет 120 метров. Отсюда открывается вид на горы и город.
Еще одной достопримечательностью Женевы является фонтан Же д’О высотой 140 м, расположенный посередине Женевского озера.
Переезжаем на правый берег Роны в международный квартал города. Здесь находится Европейское отделение Организации Объединенных Наций, а также штаб-квартиры других международных организаций, например, Всемирной организации здравоохранения, Международной организации труда, Всемирной торговой организации, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Международного Красного Креста.
В Женеве, как и в Цюрихе, квоты на приобретение жилья иностранцам не выдаются. Купить квартиру или дом сложно еще и потому, что в городе предлагается очень мало объектов на продажу.
Приходится довольствоваться арендой жилья. Но и здесь не все так просто. Если это будет недорогая квартира с балконом, то на нее могут претендовать до 100 человек. В среднем аренда жилья обходится в 40 CHF/кв.м.
В пригороде Женевы жилье продается по 10 тыс. CHF/кв.м, которое могут позволить себе только богатые люди. Под 1,5-2% можно взять ипотечный кредит. Первоначальный взнос от суммы сделки составляет не менее 15-20%.
Мы покидаем Женеву и направляемся на экскурсию по трем городам Швейцарской Ривьеры — Лозанне, Веве и Монтрё. На трассе снова попадаем в небольшую пробку. Наталья говорит, что власти хорошо знают о такой проблеме Женевы. Однако никаких шагов по борьбе с пробками не предпринимают. Они считают, что со строительством новых дорог будет появляться больше автомобилистов, и эта проблема все равно не исчезнет. Главная задача правительства Швейцарии — сохранить в стране хорошую экологию. Чем меньше машин — тем лучше окружающая среда, тем здоровее нация.
Экскурсовод также рассказывает, что практически половина швейцарцев пересела уже на электромобили. Сейчас стоит задача, чтобы как можно быстрее пересадить всех швейцарцев на такие авто. Для этого им будет оказываться материальная поддержка.
К слову, средняя продолжительность жизни в стране составляет 82-83 года. До 2017 года женщины уходили на пенсию в 64 года, мужчины в 65 лет. В этом году пенсионный возраст женщин и мужчин сравняли. Теперь оба пола выходят на пенсию в 65 лет.
Средняя пенсия по возрасту — CHF2,5 тыс. Этой суммы для поддержания в стране достойного уровня жизни пенсионерам недостаточно. Некоторые из них, выйдя на пенсию, иммигрируют в другие, чаще всего теплые страны, например, Испанию, где жизнь не такая дорогая, как в Швейцарии.
В отличие от Беларуси, в Швейцарии высокие налоги уплачивают не только трудоспособные граждане, но и пенсионеры. Причем налоги насчитываются с совокупного дохода семьи. Чтобы снизить налоговое бремя, многие молодые люди живут в гражданском браке, а жены зачастую не работают. Их зарплату, в конечном счете, придется все равно отдать на налоги. Молодые мамы после рождения ребенка могут находиться в декретном отпуске всего лишь 4 месяца. Потом они вынуждены выходить на работу, иначе потеряют ее.
Лозанна — «Олимпийская столица» мира
Лозанна — город на юго-западе Швейцарии, столица франкоязычного кантона Во. Он расположен в 62 км от Женевы на северном берегу Женевского озера, самого большого в Альпах, в границах Швейцарии и Франции. Лозанна — четвертый по величине город в стране, где проживает около 140 тыс. человек. Несмотря на это, в городе действует единственное в стране метро.
Город носит звание «Олимпийской столицы» мира. Здесь располагаются штаб-квартиры Международного олимпийского комитета и многих международных спортивных федераций. Через дорогу от набережной озера на высокой горе возвышается олимпийский музей.
Отсюда открывается прекрасная панорама склона Швейцарского плато и Женевского озера.
В 2011 году Лозанна вошла в первую десятку самых дорогих городов мира для иностранцев, опередив Лондон и Париж. Самая низкая заработная плата в городе составляет около CHF4 тыс. в месяц в гостинично-ресторанной сфере, самая высокая — CHF10 тыс. в финансовом секторе.
Веве — основной центр курортной Швейцарской Ривьеры
Дорога от Лозанны до Веве на автобусе занимает 20 мин. Проезжаем по горной дороге. Слева раскинулись виноградники, справа — озеро. Наталья рассказывает, что весна в этом году была холодная с заморозками. Однако это не навредило виноградной лозе. Урожай обещает быть богатым.
К слову, Швейцария практически не экспортирует свое вино (экспорт составляет всего 2%). Попробовать его можно только в этой стране или дома с друзьями, прикупив бутылочку в магазине. Бутылка вина в супермаркетах стоит 8-12 евро и дороже.
Веве — один из основных центров Швейцарской Ривьеры, расположен во франкоязычном кантоне Во. Здесь находится штаб-квартира компании с мировым именем Nestle.
Прогуливаемся по набережной, любуемся панорамой.
В городе действуют первый в мире музей питания. В честь своего 10-летия музей установил в озере знак в виде огромной столовой вилки.
На берегу набережной установлен памятник Николаю Гоголю, где он работал над «Мертвыми душами».
Последние годы жизни провел в Веве Чарли Чаплин. Здесь, на берегу Женевского озера, в память о нем также установлен памятник.
Проходим по Старому городу.
По дороге встречаются агентства недвижимости. В витринах — предложения курортной недвижимости, которую в основном покупают зажиточные швейцарцы и иностранцы.
Рынок недвижимости на берегу Женевского озера предлагает в основном дома и виллы, относящиеся к элитному сегменту. Цены на дома варьируют в пределах CHF2-2,5 млн.
Монтрё славится своими отелями и пляжами
Монтрё — курортный город франкоязычного кантона Во на берегу Женевского озера. Здесь находится много отелей. Самый популярный из них — люкс-отель «Монтрё-Палас».
Город также знаменит своим джазовым фестивалем, который ежегодно проводится в начале июля.
Набережную Монтрё по красоте сравнивают с набережной французской Ниццы.
На набережной Монтрё установлен памятник лидеру легендарной британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри.
В свое время здесь отдыхали и жили Петр Чайковский, Лев Толстой и Игорь Стравинский. В городе в честь Стравинского назван концертный зал.
Осмотрев Шильонский замок, поднимаемся высоко в гору на дорогу и направляемся ночевать в гостиницу в швейцарской деревне, которая раскинулась у подножия гор.
Утром выезжаем в Люцерн.
Люцерн, где история запечатлена в памятниках
Люцерн — столица одноименного немецкоязычного кантона Люцерн. Город расположен в центре Швейцарского плато, на берегу озера Люцерн, у подножия горы Пилатус. В отличие от близлежащих Берна и Цюриха, где преобладает протестантизм, Люцерн — преимущественно католический город.
Наша экскурсия начинается с памятника «Умирающий лев», который принадлежит к числу всемирно известных скульптур. Он воздвигнут в честь солдат Швейцарской гвардии, которые погибли во время штурма дворца Тюильри в 1792 году, защищая жизнь французского короля. Марк Твен описал этот памятник, как «самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире».
Далее направляемся в Старый город.
Многие здания в Старом городе украшены фресками или картинами, которые хранят их историю.
«Визитной карточкой» Люцерна являются башня Вассертурм и мост Капельбрюкке.
Неподалеку от моста Капельбрюкке через озеро раскинулся еще один мост, откуда открывается панорама, захватывающая своей красотой.
Купить «квадрат» собственной жилой недвижимости в Люцерне можно примерно за CHF8,5 тыс.
Заехав по дороге в маленькое государство и город Лихтенштейн, мы направились в Германию. Кстати, в Лихтенштейне, как и в Швейцарии, можно рассчитываться и евро, и швейцарскими франками. Но в Швейцарии евро берут только в купюрах, а сдачу дают в швейцарских франках.
Фото: из личного архива автора
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путешествие по Швейцарии — стране, где жилье в собственности имеют лишь 30% жителей, а дома на берегу Женевского озера стоят не меньше $2 млн
Собственниками жилой и коммерческой недвижимости в Швейцарии в основном являются пенсионные, страховые фонды и банки, которые сдают ее в аренду. Стать владельцем...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии