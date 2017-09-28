Путешествие по Швейцарии — стране, где жилье в собственности имеют лишь 30% жителей, а дома на берегу Женевского озера стоят не меньше $2 млн

Я познакомилась с этой одной из самых красивых и богатых стран в мире во время туристического тура. Швейцария оставила у меня в душе и памяти самые приятные и неизгладимые впечатления. Думаю, не ошибусь, если скажу, что не у меня одной.

Большую часть территории Швейцарии — порядка 70% — занимают горы Юра, Швейцарское плато и Альпы. Поэтому, проезжая по дорогам этой страны, невольно наслаждаешься горными массивами, хребтами и долинами, где давно поселились и живут люди.

В силу географических особенностей Швейцария испытывает острый дефицит земли для строительства, поэтому рынок недвижимости здесь считается одним из самых закрытых в Европе для иностранцев.

Граждане стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ (Европейскую ассоциацию свободной торговли), не имеющие ВНЖ в Швейцарии, не обладают правом покупать жилье для инвестиций и землю под застройку. Они могут приобретать лишь жилье в курортных зонах, да и то только в отдельных кантонах и при наличии квот.

Частная собственность в стране неприкосновенна. Изъять участок земли у собственника даже под государственные нужды, будь то строительство метро, дороги, крупного инвестиционного объекта и т.д., практически невозможно. Зато, продав небольшой кусочек земли, можно обеспечить себе на многие годы безбедную жизнь.

Швейцария — многонациональная страна и имеет несколько официальных языков: немецкий, французский, итальянский, частично ретороманский. В школах изучается английский язык. Поэтому, если вы им владеете, на улице, в кафе или магазине найдете общий язык с местными жителями.

Швейцария — федеративная республика, которая состоит из 20 кантонов и 6 полукантонов. Каждый кантон имеет свою конституцию, законы, но есть вопросы, например, политические, которые регулируются федеральной конституцией.

Цюрих — крупнейший мировой финансовый центр

Знакомство со Швейцарией началось с крупнейшего города страны Цюриха, который является столицей, пожалуй, одного из самых богатых немецкоязычных кантонов с одноименным названием Цюрих.

По минским меркам Цюрих — небольшой город, как, впрочем, и все другие города Швейцарии (здесь нет ни одного города-«миллионника»). В городе проживает порядка 400 тыс. человек, из них около 30% — иностранцы. Больше всего немцев и итальянцев.

Город расположен на берегу Цюрихского озера, из которого вытекает река Лиммат (разделены мостом), в долине между горными вершинами Утлиберг и Цюрихберг.



