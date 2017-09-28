Миссия МВФ в конце октября приедет в Беларусь

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) будет работать в Минске с 26 октября по 10 ноября, сообщили Sputnik в представительстве МВФ в Беларуси.

В последний раз миссия МВФ работала в Беларуси в июне, тогда эксперты фонда во главе с главой миссии по Беларуси Питером Долманом обсудили с властями ситуацию в национальной экономике и вопросы подготовки к ежегодным консультациям по IV статье, которые запланированы на осень этого года.

"Эксперты МВФ прибывают в Беларусь для проведения ежегодных консультаций по IV статье", — сообщили в представительстве фонда.

Беларусь уже довольно долгое время ведет с МВФ переговоры о начале новой страновой программы, которая могла бы быть поддержана кредитом фонда в размере около трех миллиардов долларов. Кредит может быть выдан под ставку 2,28% годовых сроком на десять лет.

Однако в середине июля 2017 года в МВФ заявили о приостановлении переговоров с Беларусью.

В данной связи в Минфине Sputnik подтвердили факт того, что на этот момент переговоры не возобновились. "Работа над подготовкой программы приостановлена, потому что фактически программа готова, переговоры по ней завершены. Есть расхождения в позициях, и эти расхождения участники переговоров продолжают сближать", — пояснили в Минфине.

Там отметили, что переговоры могут быть возобновлены лишь тогда, когда белорусские власти сделают запрос о продолжении программы и проведут ряд специальных действий, которые предусмотрены проектом социально-экономического развития.

Как ранее сообщал Sputnik, МВФ для начала новой страновой программы с Беларусью настаивает на структурных реформах в республике.

В частности, по мнению фонда, белорусские власти должны полностью отказаться от перекрестного субсидирования в системе ЖКХ и повышении до полной окупаемости тарифов на общественный транспорт. Последние два требования вызывают пока сопротивление у белорусских властей, хотя в последнее время чиновники заявляют, что речь идет только о расхождении во взглядах на сроки проведения таких преобразований.

Кроме того, МВФ призывает белорусские власти к реформам в управлении госсобственностью, в том числе принадлежащими государству промышленными предприятиями.

Еще одно требование фонда — сократить бюджетные риски, заняться улучшением делового климата и как можно скорее вступить в ВТО.

Фонд также рекомендует белорусским властям и дальше работать над укреплением бюджетной основы и проводить осторожную денежно-кредитную политику для сохранения макроэкономической и финансовой стабильности.