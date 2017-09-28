Силовые ведомства подтвердили информацию о задержании участников так называемой международной сети «хавала», которая занимается нелегальным переводом денег. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

СК, Департаментом финансовых расследований КГК и Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД выявлена и пресечена масштабная незаконная предпринимательская деятельность граждан, выразившаяся в оказании услуг по осуществлению международных денежных переводов, сказано в пресс-релизе.

Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что группа граждан «без соответствующей государственной регистрации за вознаграждение в период с января по май 2017 г. на территории г. Минска и Минской области оказывала для физических лиц услуги по осуществлению международных денежных переводов и перевозке наличных денежных средств, а также зачету взаимных требований и обязательств».

По данным силовиков, деятельность группы строилась по принципу банка, где органы управления располагались в Минске, а условные филиалы (представители) находились в странах СНГ, Евросоюза и Ближнего Востока (Беларусь, Россия, Азербайджан, Польша и др.). При необходимости перевода наличных денежных средств физическое лицо в Минске обращалось к уполномоченному представителю, указывая сумму и страну, в которую намеревалось перевести деньги. После этого представитель согласовывал с организатором группы возможность осуществить такой перевод и стоимость вознаграждения, которое зависело от суммы перевода, лица, обратившегося за переводом, а также страны, в которую необходимо перевести деньги.

Как правило, сумма вознаграждения за услуги составляла от 1 до 10% от суммы перевода. В случае одобрения физическое лицо передавало указанному представителю наличные денежные средства, включавшие также указанный процент. После этого ему сообщалась сумма, которую можно получить в стране назначения, контактные данные лица, который данную сумму в этой стране отдаст и соответствующий условный знак (пароль). При этом, зная названную информацию, получить деньги в стране назначения можно было практически сразу же после передачи денег.

По информации ГУБОПиК МВД некоторые пользователи подобными услугами причастны к незаконной миграции, торговле оружием и наркотикам.

По данным фактам управлением Следственного комитета по г. Минску в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 2 млн рублей, говоритс в сообщении

Обвиняемыми по уголовному делу признано три человека, в отношении двоих из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства, черновая бухгалтерия, компьютерная техника, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность обвиняемых лиц.

С целью возмещения незаконно полученного дохода на недвижимое имущество, автомобили, денежные средства обвиняемых наложен арест.

В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, говорится в сообщении.