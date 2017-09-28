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Парламентарии рассмотрят обновленный декрет о банковских вкладах

29.09.2017 12:18 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 сен — Sputnik. Белорусские парламентарии на первом заседании осенней сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси рассмотрят поправки в декрет президента №3, которые были сделаны 29 июня 2017 года и касаются гарантий сохранности банковских вкладов физлиц.

Как сообщили Sputnik в пресс-службе нижней палаты парламента, всего в повестку первого дня осенней сессии внесено 12 вопросов.

"В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроект "О внесении изменений и дополнений в закон "О Национальной академии наук Беларуси", — рассказали в пресс-службе парламента.

Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь "О кредитных историях", "О признании утратившими силу законодательных актов и их отдельных положений".

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы "О Декрете Президента Республики Беларусь от 29 июня 2017 г. № 3 "Об изменении Декрета президента Республики Беларусь".  Этот документ вносит изменения и дополнения в декрет президента №22 от 4 ноября 2008 года "О гарантиях сохранности денежных средств физических лиц, размещенных на счетах и (или) в банковские вклады (депозиты)".

Также будут рассмотрен вопрос "О Декрете президента Республики Беларусь от 21 августа 2017 года № 4 "Об изменении декрета президента Республики Беларусь". В частности, этот документ вносит изменения в декрет № 3 от 1 марта 2010 года "О некоторых вопросах залога имущества" и направлен на совершенствование правового регулирования вопросов в части взыскания залога прав на получение денежных средств. Этот документ был разработан для упрощения порядка взыскания данного вида залога, что позволит повысить его привлекательность как способа обеспечения исполнения обязательств.

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация ряда международных договоров. В их числе ратификация протокола, который вносит изменения в белорусско-российское межправсоглашение о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов от 12 января 2007 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В повестке первого дня осенней сессии также ратификация ряда международных соглашений и поправки в декрет президента №4.

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