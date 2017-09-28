Лукашенко проинспектировал ход осенних полевых работ: Больше не рассчитывайте на большие деньги

Следующий год в сельском хозяйстве Беларуси пройдет под знаком наведения порядка и культуры земледелия. Соответствующую задачу Александр Лукашенко поставил 29 сентября во время рабочей поездки в Минскую область, где ознакомился с ходом осенних полевых работ, сообщает пресс-служба президента.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Следующий год мы отдадим полностью порядку, культуре земледелия, культуре на полях. Это будет наш главный год», — заявил президент. «Больше не рассчитывайте на большие деньги и капитальную поддержку. Год хороший, зарабатывайте деньги. Мы должны сконцентрировать средства на мелиоративных, культурно-технических работах. Надо приводить в порядок страну и наконец-то жестко поставить вопрос по рекультивации бывших ферм», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также поручил активизировать усилия на завершающем этапе осенних полевых работ. «Надо ускоряться и снова мобилизовывать людей. Мы же не знаем, какая будет погода, — сказал глава государства. — Через две недели этой напряженки уже не будет».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, сельчане в определенной степени самоуспокоились после завершения уборки зерновых культур. Вместе с тем в ближайшие дни аграриям еще предстоит выполнить большой объем работ, в том числе по завершению сева озимых, уборке овощей, кукурузы. Особую обеспокоенность белорусский лидер высказал в связи с темпами работ по уборке кукурузы на силос.

Что касается сева озимых, президенту доложили, что соответствующие работы по стране будут в основном завершены к 4 октября. Однако еще остаются большие незасеянные площади в Витебской области. Александр Лукашенко в связи с этим обратил внимание на важность соблюдения агротехнических сроков. «Не получается ли, что мы сеем ради того, чтобы посеять — план наметили, и хоть в декабре, — заметил он. — Любыми судьбами в Витебской области надо посеять на этой неделе».