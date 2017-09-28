Внешний госдолг Беларуси подбирается к 16 миллиардам долларов

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 15,7 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на два миллиарда долларов (с учетом курсовых разниц), или на 14,7%, сообщили Sputnik в министерстве финансов республики.

По данным Минфина, в январе-августе 2017 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму 2 миллиарда 655,8 миллиона долларов. Из них заимствования по евробондам составили 1,4 миллиарда долларов, еще 600 миллионов долларов было привлечено по кредиту ЕФСР, 353,1 миллионов долларов составили кредиты правительства и банков России. Также привлекались кредиты китайских банков, Международного банка реконструкции и развития, ЕБРР и СИБ.



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"На погашение внешнего госдолга с начала 2017 года было направлено 697,8 миллионов долларов, из которых 264,3 миллионов долларов было выплачено по кредитам российского правительства, 176,6 миллионов долларов по кредиту ЕФСР", — сообщили в Минфине.

Также 217,5 миллиона долларов было выплачено по кредитам банков Китая. Также осуществлялись выплаты по заимствованиям МБРР, США, ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг по состоянию на 1 сентября 2017 года составил 9,3 миллиарда рублей, уменьшившись с начала года на 0,9 миллиарда рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.

Таким образом, на 1 сентября 2017 года госдолг Беларуси составил 39,6 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с началом 2017 года на 2,7 миллиарда рублей, или на 7,2%.

Как ранее сообщал Sputnik, в 2017 году Беларуси предстоит выплатить по внешним валютным обязательствам порядка 3,4 миллиардов долларов. На 2017 год валютные обязательства страны предварительно оцениваются в объеме 2,5 миллиардов долларов, при этом более половины из этой суммы белорусские власти рассчитывают рефинансировать.