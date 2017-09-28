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Лукашенко повысил акцизы на крепкий алкоголь

29.09.2017 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ № 347 «Об установлении ставки акцизов на отдельные подакцизные товары», сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В соответствии с документом с 1 октября 2017 года увеличивается ставка акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 7% и более на 59 копеек до Br14,04 за литр безводного (стопроцентного) этилового спирта.

Повышение не касается спиртов, вин плодовых крепленых марочных, улучшенного качества и специальной технологии, вин фруктово-ягодных натуральных, вин натуральных, в том числе игристых, шампанских, газированных и шипучих, сидра, пива и пивного коктейля, спиртосодержащих растворов, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию установлены Налоговым кодексом сроком с 1 января до 31 декабря 2017 года. Президент наделен полномочиями указами вносить изменения в этот документ.

Изначально предполагалось, что на этот год ставки акцизов на крепкий алкоголь сохранятся на уровне III квартала 2016 г. (13,45 рублей за 1 л чистого спирта) в целях обеспечения эффективной работы ликеро-водочных заводов.

 
 
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Изначально предполагалось, что на этот год ставки акцизов на крепкий алкоголь сохранятся на уровне III квартала 2016 года

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