|
Прокурор запросил для бывшего топ-менеджера Беларусбанка Боговика 8 лет лишения свободы
29.09.2017 15:17 — Новости Экономики | Tut.by
Прокурор запросил для бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика 8 лет лишения свободы.
Боговик
Как следует из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более $ 94 тыс. путем поэтапного перечисления. При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.
Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев
Ранее к уголовной ответственности Боговик не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По совокупности преступлений окончательно он просит назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии