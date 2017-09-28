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Прокурор запросил для бывшего топ-менеджера Беларусбанка Боговика 8 лет лишения свободы

29.09.2017 15:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Прокурор запросил для бывшего исполнительного директора Беларусбанка Анатолия Боговика 8 лет лишения свободы.


Анатолий Боговик, 8 сентября 2017 года. Фото: TUT.BY

Боговик обвиняется в получении взяток и превышении власти или служебных полномочий. По ч.3 ст. 430 УК РБ прокурор запросил для обвиняемого 7 лет 6 месяцев лишения свободы, по ч.2 ст. 426 УК — 3 года лишения свободы со штрафом. По совокупности преступлений окончательно он просит назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Как следует из обвинения, Боговик, являясь руководителем расчетного центра банковских пластиковых карт и председателем конкурсной комиссии по закупке товаров, работ, услуг Беларусбанка, принял от занимавшего на тот момент должность гендиректора Банковского процессингового центра Геннадия Зубарева денежные средства на общую сумму более $ 94 тыс. путем поэтапного перечисления. При этом он обещал Зубареву содействие в победе Банковского процессингового центра в конкурсе на закупку банкоматов для нужд Беларусбанка.

Бывший руководитель Банковского процессингового центра Геннадий Зубарев проходит по делу в качестве свидетеля. В отношении него также возбуждено уголовное дело.

Ранее к уголовной ответственности Боговик не привлекался.

 
 
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По совокупности преступлений окончательно он просит назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима с конфискацией...

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