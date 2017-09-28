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Госдолг Беларуси за 9 месяцев вырос на $2 млрд

29.09.2017 15:26 — Новости Экономики | БДГ  
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Госдолг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2017 года достиг 39,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,7 млрд рублей, или на 7,2%.

Внешний госдолг Беларуси вырос в 2017 году на $2 млрд, и на 2 сентября достиг $15,7 млрд, увеличение составило 14,7%.

Информация опубликована на официальном сайте Минфина Беларуси.

Размеры внешних займов, привлеченных в январе-августе, составили $2 65 млрд. Из них $1,4 млрд составили еврооблигации; $600 млн поступили от Евразийского фонда стабилизации и развития; $353,1 млн долларов – от правительства и банков Россиии; $190,4 млн – от банков КНР; $108,7 млн – от Международного банка реконструкции и развития; $3,6 млн – от ЕБРР и СИБ.

Внутренний государственный долг Беларуси на 1 сентября 2017 года достиг 9,3 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,9 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 8,7%.

За первые девять месяцев 2017 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $414,1 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму $997,9 млн и 170,5 млн рублей.

Напомним, что, по словам первого замминистра финансов Максима Ермоловича, в следующем году обязательства, номинированные в валюте, составят $2,5 млрд: порядка $800-900 млн будет погашено, а остальное планируется рефинансировать. Чиновник сообщил также, что в Минфине разрабатывается стратегия управления госдолгом.

По состоянию на 1 июля, госдолг Беларуси равнялся 39,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом 2017 года на 2,7 млрд рублей, или на 7,4%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 июля 2017 года составил 15,6 млрд долларов, увеличившись с начала года на 1,9 млрд долларов.

 
 
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Госдолг Беларуси по состоянию на 1 сентября 2017 года достиг 39,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 2,7 млрд рублей, или на 7,2%.

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