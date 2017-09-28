В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal обеспечит надежное крепление зеркал к любой поверхности Зеркало известно с древнейших времен. Археологи обнаружили первые маленькие отражающие поверхности из олова, золота и других металлов, относящиеся еще к...

Зеркало известно с древнейших времен. Археологи обнаружили первые маленькие отражающие поверхности из олова, золота и других металлов, относящиеся еще к Бронзовому веку. Издревле людей интересовала возможность увидеть себя со стороны. Однако современный аналог из стекла с нанесенным на заднюю поверхность оловом, серебром или золотом появился лишь в XIII веке. В Средние века зеркала были предметом роскоши, и их можно было встретить только в богатых домах. А простые люди верили, что зеркало способно забирать жизненную силу и старались их избегать. Сейчас же это неотъемлемый предмет в обиходе любого человека, как минимум два раза в день каждый смотрит на себя в зеркало. После пробуждения и перед сном.Чаще всего зеркало имеет собственные крючки или раму, с помощью которых его легко повесить. Но в ряде случаев зеркало необходимо приклеить на поверхность без использования каких-либо креплений. Такая необходимость может возникнуть, если нежелательно нарушать целостность поверхности стены или, например, дверцы шкафа. Кроме того, зеркала часто используют как декоративный элемент интерьера, который способен визуально расширить помещение. В такой ситуации необходимо, чтобы элементы зеркальной поверхности плотно прилегали друг к другу, образуя сплошное полотно, имитирующее открытое пространство. Подобного эффекта можно достичь только с помощью приклеивания.Для крепления зеркал к поверхности необходимо использовать созданную специально для этих целей продукцию. Одним из таких средств является клей 47A от SOUDAL. Это водостойкий быстросохнущий монтажный клей для зеркал и стеклянных конструкций. Он стоек к воздействию влаги и широкого диапазона температур, от минус 20 до плюс 60 градусов, содержит слабый растворитель, но не вступает в реакцию с серебряным слоем амальгамы зеркал и чувствительными поверхностями. Клей имеет отличную адгезию к распространенным строительным поверхностям. К бетону, штукатурке, кирпичу, керамической плитке, древесине.Более универсальным средством является Fix All High Tack от SOUDAL. Это прочный и эластичный гибридный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с отличным начальным сцеплением, который способен держать также и влажные материалы. Средство обладает хорошей адгезией ко всем строительным и конструкционным материалам, при этом химически нейтрально, не вступает в реакцию с поверхностями, в том числе и с амальгамой зеркал, не оставляет пятен на краях пористых материалов. Fix All High Tack обладает стойкостью к воздействию слабых кислот, щелочей, растворителей и масел, к погодным условиям и ультрафиолетовому излучению.www.soudal.ru