В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жилой дом в Казани сэкономил полмиллиона на отоплении После завершения отопительного сезона 2015-2016 годов в Казанском энергосервисном центре подсчитали экономию тепла, полученную за два года в доме номер 11 по...

После завершения отопительного сезона 2015-2016 годов в Казанском энергосервисном центре подсчитали экономию тепла, полученную за два года в доме номер 11 по Черноморской улице. В 2015 году при содействии компании Данфосс здесь провели модернизацию отопительной системы. Как показали замеры, потребление тепла в доме снизилось на 42 процента, что позволяет экономить почти 540 тысяч рублей в год на оплате отопления. И это при том, что стоимость установки тепловой автоматики составила всего 6 процентов от общей сметы капитального ремонта. По расчетам специалистов Казанского энергосервисного центра, средняя экономия на квартиру площадью 45 квадратных метров составила около 6 тысяч рублей, что полностью покрывает уплачиваемые жителями взносы на капитальный ремонт за год.В 2015 году вместо устаревшего теплового узла в доме был установлен автоматический узел управления с погодозависимым регулированием. Такое решение позволяет ограничить подачу тепла пределами реальной потребности в нем жителей. То есть батареи в доме нагреваются ровно настолько, чтобы в комнатах было комфортно, даже если теплосеть перетапливает.Этого удается достичь за счет того, что автоматика узла измеряет уличную температуру непосредственно на доме, а не использует в расчетах среднюю по городу. Кроме того, контроллер программируется исходя из реальных параметров системы отопления конкретного здания с учетом его состояния и особенностей проекта, объясняет Павел Жаров, руководитель проекта Технико-экономическое обоснование компании Данфосс.На сегодняшний день энергосберегающие решения находят широкое применение в жилищно-коммунальном хозяйстве Республики Татарстан. В 2014 году администрация региона заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Данфосс, специалисты которой провели в 2015 году комплексный аудит системы теплоснабжения Казани и совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства республики составили дорожную карту модернизации этой системы.www.danfoss.ru