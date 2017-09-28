В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Окна PROPLEX установлены в самой большой тюменской школе 1 сентября 2017 года в Тюмени состоялось открытие самой большой школы города. Для остекления этого детского образовательного учреждения были использованы...

1 сентября 2017 года в Тюмени состоялось открытие самой большой школы города. Для остекления этого детского образовательного учреждения были использованы энергосберегающие оконные конструкции на основе поливинилхлоридных систем PROPLEX. Здесь будут обучаться 2,5 тысячи школьников, проживающих в новом быстро развивающемся микрорайоне Восточный-2. Ранее дети были вынуждены ездить в школы, расположенные в старых районах города. При реализации этого проекта, важного для всего города, использовались самые современные строительные технолологии. Так, для теплоизоляции и отделки фасадов смонтированы вентилируемые фасады с применением высокоэффективной теплоизоляции и алюминиевых композитных панелей Alucobond.Для того, чтобы создать яркие акценты на фоне светлого фасада, витражное, фасадное остекление и входные группы выполнили в красно-кирпичной гамме. На данный объект поставлено более 700 окон на основе трехкамерной системы PROPLEX-Optima с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами.Общая площадь остекления составила более 2800 квадратных метров, рассказывает Араик Хачатрян, генеральный директор производственно-монтажной компании Ани-98, изготавливавшей окна для этого важного объекта. Особенностью проекта стало требование заказчика выполнить все оконные конструкции с красной ламинацией со стороны улицы.Благодаря устойчивости поливинилхлоридного профиля PROPLEX к экстремальным погодным условиям энергосберегающие окна, установленные в здании новой школы, на многие десятилетия станут надежной защитой от сырости, холода и сквозняков для тюменских школьников. Кроме того, высокий уровень теплосбережения и долговечность пластиковых конструкций помогут сэкономить деньги как на отоплении школы, так и на ремонтах.По словам Сергея Шустова, начальника Главного управления строительства Тюменской области, работы по данному проекту начались в августе 2015 года. До сих пор местные застройщики не имели опыта строительства таких больших школ. Тем не менее здание, построенное с соблюдением всех требований к детским общеобразовательным учреждениям, было сдано в срок.Здание общей площадью 25 тысяч квадратных метров, построенное по адресу улица Широтная 181а, разделено на семь блоков, имеет два спортивных зала, актовый зал, просторную столовую и несколько десятков учебных кабинетов. Школа оборудована по современным стандартам. То есть мультимедийными досками, лабораториями для занятий физикой, химией и биологией.www.proplex.ru