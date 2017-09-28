Honeywell открывает новый офис и проводит первый семинар для партнеров и заказчиков Беларуси

Корпорация Honeywell объявила об открытии нового представительства в г. Минск. Цифровые технологии Honeywell на основе программного обеспечения станут еще доступнее для заказчиков в Республике Беларусь.

Новый офис будет выполнять сервисные и административные функции для поддержки дальнейшего роста Honeywell в этом регионе.

Первый семинар Honeywell для партнеров и потенциальных заказчиков, приуроченный к открытию представительства в Минске, призван познакомить участников с полным портфелем решений Honeywell для объектов из разных отраслей по всей стране и продемонстрировать технологии для автоматизации и безопасной эксплуатации промышленных предприятий и интеллектуальных систем коммерческого учета электроэнергии.

«Мы рады расширить наше присутствие в Беларуси. Цифровые технологии Honeywell на основе программного обеспечения повышают производительность, эффективность эксплуатации и безопасность объектов инфраструктуры, а также помогают нашим заказчикам выполнять бизнес-операции с максимальной отдачей, – говорит Мирослав Кафеджиев, генеральный директор АО «Хоневелл». – Открытие нового офиса в Минске – важный шаг в реализации нашей стратегии роста в Беларуси и расширения присутствия в СНГ. Это позволит повысить уровень поддержки местных заказчиков, мы сможем оказывать оперативные консультации и сервис на местах, сократим сроки поставки и установки оборудования».

Honeywell является одним из ведущих поставщиков для всех секторов нефтегазовой отрасли Беларуси в течение 40 лет – от добычи и переработки газа, транспортировки нефти до глубокой переработки. Решения Honeywell для автоматизации, обеспечения защиты производства, учета электроэнергии и телемеханики уже установлены на таких крупных промышленных объектах Беларуси, таких как ПО «Белоруснефть», ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Гродно Азот», нефтепровод «Дружба», «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод (БМЗ), предприятия «Белэнерго».

Honeywell работает в России и странах СНГ уже почти 50 лет. В настоящее время в России открыто 17 офисов и более 1000 сотрудников работает в России, Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении. Системы автоматизации Honeywell установлены на крупнейших заводах России и других стран СНГ. Авионика Honeywell, вспомогательные силовые установки и другая продукция устанавливаются на самолеты перевозчиков России и на многие типы самолетов и вертолетов российского производства. Оборудование Honeywell обеспечивает безопасность и эффективное управление инженерными системами на объектах критической инфраструктуры, коммерческих и промышленных зданиях, а также объектах культурной ценности государственного и мирового значения. К ним относятся олимпийские объекты в Сочи, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), аэропорты Домодедово и Внуково, магазины ИКЕА, МЕГА, Государственный Эрмитаж, Большой театр, Храм Христа Спасителя, а также Национальный художественный музей в Беларуси и СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud).