Средняя зарплата в Минске упала, в регионах - выросла

Национальный статистический комитет сообщил о том, что в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение.

В августе средняя заработная плата работников в Минске составила 1 138,3 рубля, что на 3 рубля меньше показателя за июль. При этом в регионах зарплаты, наоборот, немного выросли.

Так, в Минской области средняя заработная плата работников выросла с июльских 841,4 до 886,8 рублей в августе. В Брестской области средние зарплаты составили 733,8 рубля против июльских 717,9, в Витебской 714,3 против июльских 702, в Могилевской и Гродненской зарплаты в августе составили 723,9 и 735,9 рублей против 709 и 717,4 рублей в июле соответственно. В Гомельской области зарплата выросла с 741,1 до 761 рубля в августе.

По информации Белстат, в августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата выросла с начала года на 2,3%.

Самые высокие зарплаты, традиционно, сложились в сфере ИТ - порядка 3,3 тысяч в августе, самые низкие - в сфере социального обслуживания - 448 рублей в среднем.