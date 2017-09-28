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Средняя зарплата в Минске упала, в регионах - выросла

29.09.2017 18:37 — Новости Экономики | БДГ  
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Национальный статистический комитет сообщил о том, что в августе средняя зарплата выросла во всех регионах страны, тогда как в столице наблюдалось ее незначительное падение.

В августе средняя заработная плата работников в Минске составила 1 138,3 рубля, что на 3 рубля меньше показателя за июль.  При этом в регионах зарплаты, наоборот, немного выросли.

Так, в Минской области средняя заработная плата работников выросла с июльских 841,4 до 886,8 рублей в августе. В Брестской области средние зарплаты составили 733,8 рубля против июльских 717,9, в Витебской 714,3 против июльских 702, в Могилевской и Гродненской зарплаты в августе составили 723,9 и 735,9 рублей против 709 и 717,4 рублей в июле соответственно. В Гомельской области зарплата выросла с 741,1 до 761 рубля в августе.

По информации Белстат, в августе реальная зарплата по Беларуси выросла на 6,6%, с начала года - на 3,2%: в августе она равнялась 844,4 рублям, в январе-августе - 784,5 рублям. В Минске зарплата выросла с начала года на 2,3%.

Самые высокие зарплаты, традиционно, сложились в сфере ИТ - порядка 3,3 тысяч в августе, самые низкие - в сфере социального обслуживания - 448 рублей в среднем.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

 
Теги: Минск
 
 
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