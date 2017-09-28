|
В Киеве заявили, что Россия вывела не всех военных из Беларуси после учений. В Минске опровергают
29.09.2017 20:22 — Новости Экономики | Tut.by
Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела, как обещала, с территории Беларуси всех своих военных после проведения совместных учений «Запад-2017». Министерство обороны Беларуси еще раз заявило, что все участники учений убыли в места постоянной дислокации.
Муженко в интервью
«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12,5 тысяч военнослужащих, из которых якобы 3 тысячи были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше», — сказал он.
В Министерстве обороны Беларуси TUT.BY еще раз подтвердили
«Еще раз подтверждаем, что количество участников учений полностью соответствует тем цифрам, которые были озвучены на наших брифингах. Это касается и 3 тысяч российских военнослужащих, участвовавших в учениях на территории Беларуси. Вчера, 28 сентября, даже ранее заявленного срока в 20.40 ушел последний эшелон с российской военной техникой и подразделениями тылового обеспечения. Все участники учений, как российские, так и белорусские, убыли в места постоянной дислокации, — сообщил помощник министра обороны Беларуси Владимир Матвеев.
В Беларуси с 14 по 20 сентября
В учениях участвовали около 13 тысяч военнослужащих, из них примерно 10 тысяч — на белорусской территории. В маневрах задействовали 370 единиц бронетанковой техники (в том числе 140 танков), до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.
Учения прошли на полигонах Ружанский, Доманово, Осиповичский, Борисовский, Лепельский и Лосвидо, а также на участках местности Глубокое и Дретунь (Полоцкий район).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела, как обещала, с территории Беларуси всех своих военных после проведения...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии