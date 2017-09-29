28 сентября делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко посетила ЗАО «Струнные технологии». Визит состоялся с целью ознакомления с транспортной технологией SkyWay, разработанной белорусской компанией. Информацию об этом распространила пресс-служба «Струнных технологий».



Идеолог струнного транспорта Анатолий Юницкий (слева) и Владимир Семашко. Фото: пресс-служба компании

Информации об этом визите нет на сайте Совета министров. Источник в окружении Владимира Семашко подтвердил TUT.BY факт поездки вице-премьера на «Струнные технологии», но отказался от других комментариев.

Предварительное знакомство вице-премьера с технологией SkyWay состоялось во время белорусско-индийского бизнес-форума, прошедшего в Нью-Дели 11 сентября этого года, говорится в сообщении компании.

В СЭЗ «Могилев» зарегистрировали резидента, которого погнали из Литвы

Две недели назад корреспонденту TUT.BY довелось стать свидетелем беседы представителя «Струнных технологий» с Владимиром Семашко. Вице-премьера в очередной раз пригласили посетить экспериментальную базу компании в Марьиной Горке . «У вас серьезные оппоненты», — парировал Семашко, имея ввиду министра транспорта и коммуникаций. «Бюрократия говорит, что это все не то, не будет востребовано, — поиронизировал вице-премьер. — Но я хочу вникнуть, посмотреть своими глазами ваш экспериментальный участок».



«Динамичный, разгоняется хорошо». Владимир Семашко протестировал первый белорусский электромобиль