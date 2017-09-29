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"Есть серьезные оппоненты". Вице-премьер Семашко проехал на струнном транспорте
30.09.2017 00:31 — Новости Экономики | Tut.by
28 сентября делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко посетила ЗАО «Струнные технологии». Визит состоялся с целью ознакомления с транспортной технологией SkyWay, разработанной белорусской компанией. Информацию об этом распространила пресс-служба «Струнных технологий».
Информации об этом визите нет на сайте Совета министров. Источник в окружении Владимира Семашко подтвердил TUT.BY факт поездки вице-премьера на «Струнные технологии», но отказался от других комментариев.
Предварительное знакомство вице-премьера с технологией SkyWay состоялось во время белорусско-индийского бизнес-форума, прошедшего в Нью-Дели 11 сентября этого года, говорится в сообщении компании.
Две недели назад корреспонденту TUT.BY довелось стать свидетелем беседы представителя «Струнных технологий» с Владимиром Семашко. Вице-премьера в очередной раз пригласили посетить
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28 сентября делегация во главе с заместителем премьер-министра Беларуси Владимиром Семашко посетила ЗАО "Струнные технологии".
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