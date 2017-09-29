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Налоговая подала на банкротство "Гольф Клуба", созданного Лагуном и Президентским спортклубом
30.09.2017 07:00 — Новости Экономики | Tut.by
Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве ООО «Гольф Клуб» и ввел в отношении общества защитный период до 7 ноября. Об этом говорится в материалах суда.
Заявление об экономической несостоятельности «Гольф Клуба» в суд подала инспекция МНС по Минскому району на основании «неплатежеспособности должника, имеющей устойчивый или приобретающей устойчивый характер». Налоговики указали на кредиторскую задолженность компании в размере 6,3 млн рублей, дебиторскую задолженность в размере 14,5 млн рублей, а также «отсутствие денежных средств и непредставление должником перечня дебиторов».
Суд постановил привлечь в качестве заинтересованных лиц кипрскую компанию «Беларашан Девелопмент Инвестментс».
Антикризисным управляющим назначена «Правовая компания «БелПрофКонсалт». Судебное заседание для разрешения вопроса об открытии конкурсного производства назначено на 8 ноября.
«Гольф Клуб» перешел под контроль украинского бизнесмена Николая Лагуна в 2007 году, после того как Александр Лукашенко подписал указ «О строительстве спортивно-туристского гольф-комплекса в Минском районе». По информации украинского «
На территории «Гольф клуба» Лагун начал строительство коттеджного поселка «Гринвич», который должен был стать бизнес-составляющей гольф-клуба. Именно это партнерство с властью и позволило Лагуну «развернуться» в Беларуси. Основными его активами с 2007-го по 2015 год стали «Дельта Банк» и сеть магазинов «Родная Сторона». Более мелкими — три страховые компании.
На первых порах дела у украинского бизнесмена шли хорошо. В 2010 году Николай Лагун даже появился на публике с Александром Лукашенко. Украинский инвестор и белорусский президент пили чай с домашним печеньем в социальной деревне «Истоки», которую профинансировал Лагун.
Последующий бурный рост на фоне кризисных явлений в экономике привел к краху «Дельта Банка» в 2015 году. Дальше стали схлопываться и другие бизнесы.
После того, как банк признали банкротом и открыли ликвидационное производство, в январе 2016 года Экономический суд Минской области по иску управляющего ликвидацией ЗАО «Дельта Банк»
Для обеспечения сохранности и эксплуатации объекта участок застройки
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Экономический суд Минской области возбудил производство по делу о банкротстве ООО "Гольф Клуб" и ввел в отношении общества защитный период до 7 ноября.
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