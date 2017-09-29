Министр труда: задание президента по зарплате будет выполнено

МИНСК, 30 сен — Sputnik. Белорусские власти выполнят поручение президента по доведению средней зарплаты по стране к концу года до тысячи рублей, заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

К концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей — около 500 долларов США в эквиваленте. Впрочем, неоднократно он подчеркивал, что расти зарплаты должны одновременно с производительностью труда.



© Sputnik/ Илья Питалев Трудовые пенсии будут увеличены до конца года

«По итогам января-августа текущего года средняя заработная плата отстает от установленного графика в отдельных регионах и отдельных видах деятельности", — заметила Костевич в субботу в ходе прямой телефонной линии. Ее слова Sputnik процитировали в пресс-службе ведомства.

Вместе с тем Костевич подчеркнула, что плановое задание по обеспечению уровня заработной платы в среднем по республике в одну тысячу рублей будет выполнено.

"С сентября повышена тарифная ставка первого разряда для работников бюджетной сферы, а также заработная плата госслужащих. Это окажет свое влияние на показатели роста зарплаты в целом по стране", — сказала она.

По данным Белстата, начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рубля.

В июле номинальная зарплата составила 827,5 рублей, по сравнению с июнем она выросла примерно на восемь рублей. Таким образом, прирост за август оказался в два раза больше по сравнению с июлем.

Больше всего зарабатывали в июле минчане — в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты — в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников — до 800 рублей, а минчан — до 650 долларов в эквиваленте.

В перспективе чиновники обещают рост заработков и до полутора тысяч рублей.