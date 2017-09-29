Пособие по безработице в Беларуси повышать не будут

МИНСК, 30 сен – Sputnik. Повышать размер пособия по безработице и вводить страхование работника на случай потери работы в Беларуси пока не планируется, сообщила в субботу министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Ранее белорусские профсоюзы неоднократно заявляли о необходимости повысить уровень пособия по безработице хотя бы до уровня бюджета прожиточного минимума. В ноябре 2016 года Минтруда представило правительству проект нормативного акта, по которому до уровня 100% БПМ предлагалось увеличить пособие отдельным категориям безработных – тем, кто уволен при ликвидации предприятия или по сокращению штатов, а также потерявшим работу по объективным причинам. Также планировалось, что с 2018 года в стране заработает система страхования от безработицы.

"В настоящее время вопрос о повышении размера пособия по безработице не рассматривается", – заявила Костевич в ходе прямой телефонной линии.

По словам министра, принятие решения о введении страхования от безработицы отложено, как и о повышении размера пособия для отдельных категорий безработных.

О причинах такой позиции госорганов глава министерства не сообщила.