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Минобороны РФ про вывод войск из Беларуси: заявление Генштаба Украины говорит о его "деградации"

30.09.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россия вывела с территории Беларуси всех своих военных после учений «Запад-2017». Об этом 30 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, сообщает ТАСС.


Российские военные покидают Беларусь после учений «Запад-2017». 22 сентября 2017 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении „Запад-2017“, все они вернулись в пункты постоянной дислокации», — сказал Конашенков.

По его словам, заявление начальника Генштаба Украины Виктора Муженко об оставшихся в Беларуси российских войсках «демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя».

Конашенков отметил, что «невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба».

Напомним, 29 сентября глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела, как обещала, с территории Беларуси всех своих военных после проведения совместных учений «Запад-2017».

«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12,5 тысячи военнослужащих, из которых якобы 3 тысячи были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше», — сказал он.

Министерство обороны Беларуси в ответ еще раз заявило, что все участники учений убыли в места постоянной дислокации.

 
 
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Минобороны РФ опровергло информацию о российских войсках, якобы оставшихся в Беларуси после совместных учений "Запад-2017".

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