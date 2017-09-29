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Минобороны РФ про вывод войск из Беларуси: заявление Генштаба Украины говорит о его "деградации"
30.09.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by
Россия вывела с территории Беларуси всех своих военных после учений «Запад-2017». Об этом 30 сентября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков,
«Что же касается подразделений российских войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении „Запад-2017“, все они вернулись в пункты постоянной дислокации», — сказал Конашенков.
По его словам,
Конашенков отметил, что «невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба».
Напомним, 29 сентября глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела, как обещала, с территории Беларуси всех своих военных после проведения совместных учений «Запад-2017».
«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12,5 тысячи военнослужащих, из которых якобы 3 тысячи были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше», — сказал он.
Министерство обороны Беларуси в ответ
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Минобороны РФ опровергло информацию о российских войсках, якобы оставшихся в Беларуси после совместных учений "Запад-2017".
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