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Новым лидером БНФ стал Григорий Костусев, но на президентские выборы от партии пойдет не он
30.09.2017 20:01 — Новости Экономики | Tut.by
На 18-м съезде партии БНФ, который прошел 30 сентября, выбрали нового лидера. Им стал кандидат в президенты на выборах 2010 года Григорий Костусев.
Заместителями Костусева станут экс-глава партии Алексей Янукевич, Алесь Стрельцов, Дмитрий Салошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Лукашевич.
Напомним, на место председателя партии, кроме Костусева,
На съезде партии свои кандидатуры заявили еще два активиста — Александр Страх и Василий Островский.
Результаты подсчета голосов были такими: Костусев — 107 голосов, Дамаскина — 32, Добротвор — 12, Островский — 7, Страх — 2, Толстыко — 2.
Кроме выборов лидера БНФ, на съезде проголосовали и за кандидата, который будет участвовать в следующих президентских выборах. Им стал Алексей Янукевич. Его «дублером» на случай снятия с выборов стал Юрась Зенкович, который уже много лет живет в США и приехал в Беларусь специально, чтобы участвовать в съезде.
Будет дополнено.
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Внеочередной съезд партии прошел в минском Дворце искусств.
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