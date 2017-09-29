Новым лидером БНФ стал Григорий Костусев, но на президентские выборы от партии пойдет не он

На 18-м съезде партии БНФ, который прошел 30 сентября, выбрали нового лидера. Им стал кандидат в президенты на выборах 2010 года Григорий Костусев.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заместителями Костусева станут экс-глава партии Алексей Янукевич, Алесь Стрельцов, Дмитрий Салошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Лукашевич.

Напомним, на место председателя партии, кроме Костусева, претендовали еще четыре кандидата, среди которых многодетный отец Илья Добротвор, ипэшник, «посадивший» портрет Ермошиной в клетку Александр Толстыко, руководитель Новополоцкой районной организации Ольга Дамаскина, один из заместителей сегодняшнего лидера БНФ Игорь Ляльков.

На съезде партии свои кандидатуры заявили еще два активиста — Александр Страх и Василий Островский.

Результаты подсчета голосов были такими: Костусев — 107 голосов, Дамаскина — 32, Добротвор — 12, Островский — 7, Страх — 2, Толстыко — 2.

Кроме выборов лидера БНФ, на съезде проголосовали и за кандидата, который будет участвовать в следующих президентских выборах. Им стал Алексей Янукевич. Его «дублером» на случай снятия с выборов стал Юрась Зенкович, который уже много лет живет в США и приехал в Беларусь специально, чтобы участвовать в съезде.

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