ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новым лидером БНФ стал Григорий Костусев, но на президентские выборы от партии пойдет не он

30.09.2017 20:01 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На 18-м съезде партии БНФ, который прошел 30 сентября, выбрали нового лидера. Им стал кандидат в президенты на выборах 2010 года Григорий Костусев.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заместителями Костусева станут экс-глава партии Алексей Янукевич, Алесь Стрельцов, Дмитрий Салошкин, Вадим Саранчуков и Юрий Лукашевич.

Напомним, на место председателя партии, кроме Костусева, претендовали еще четыре кандидата, среди которых многодетный отец Илья Добротвор, ипэшник, «посадивший» портрет Ермошиной в клетку Александр Толстыко, руководитель Новополоцкой районной организации Ольга Дамаскина, один из заместителей сегодняшнего лидера БНФ Игорь Ляльков.

На съезде партии свои кандидатуры заявили еще два активиста — Александр Страх и Василий Островский.

Результаты подсчета голосов были такими: Костусев — 107 голосов, Дамаскина — 32, Добротвор — 12, Островский — 7, Страх — 2, Толстыко — 2.

Кроме выборов лидера БНФ, на съезде проголосовали и за кандидата, который будет участвовать в следующих президентских выборах. Им стал Алексей Янукевич. Его «дублером» на случай снятия с выборов стал Юрась Зенкович, который уже много лет живет в США и приехал в Беларусь специально, чтобы участвовать в съезде.

Будет дополнено.

 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Пособие по безработице в Беларуси повышать не будут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика