На 18-м съезде партии БНФ, который прошел 30 сентября, выбрали нового лидера. Им стал Григорий Костусев . Для кого-то это стало неожиданностью, для самого Костусева, как он признался, вызовом. TUT.BY посмотрел, как прошел внеочередной съезд, узнал, сколько денег в кассе БНФ, и на что, кроме оплаты электричества в офисе партии, активисты планируют собирать финансы.

«Будем выбирать лидера партии и кандидата в президенты от нас»

Съезд руководство партии решило проводить не в офисе. Ждали больше 100 делегатов со всей страны, поэтому сняли один из залов Дворца искусств на Козлова, на первом этаже которого в этот же день проходил фэшн-маркет.

«Наверное, все кандидаты будут модно одеты», — шутили делегаты съезда, собираясь в зале.

И почти угадали. Тостыко и Добротвор пришли в вышиванках, Костусев и Ляльков — в строгих костюмах и при галстуках. Но затмить единственную женщину-кандидата мужчины все же не смогли: Ольга Дамаскина в своем ярко-синем платье и оранжевом платке на плечах была самой заметной в зале и смогла всех обаять. Правда, некоторых и разочаровать, ответив «Я замужем» на вопрос о семейном положении.





Делегаты, приехавшие со всей страны, занимая места в зале, обсуждали новости, погоду, пенсии и обнимались с однопартийцами из регионов, которых давно не видели. Всего на заседание пришли 163 члена БНФ.

— Я получаю 240 рублей пенсии. И уже третий месяц без работы. Так что если у вас будут предложения, с радостью их приму, — говорила одна женщина другой.

— 240 рублей? Да вы миллионерша! В наше время такая пенсия — радость, — отреагировал кто-то рядом.

В начале заседания обсудили регламент съезда. Согласно нему, на повестку дня, кроме выбора нового председателя и его заместителей, было вынесено предложение выбрать и претендента в кандидаты на президентские выборы. Это для многих в зале стало неожиданностью и вызвало несколько часов споров.





— Палітычная камісія лічыць, што з’езд, які з’яўляецца асноўным, павінен гэтае пытанне разгледзець сёння, — объяснил Янукевич.

Но в зале не соглашались. В итоге было решено голосовать: снимать этот вопрос с повестки дня или нет. «За» проголосовали 36 человек, «против» — 108.





Следующий вопрос, который вызвал дискуссию, — как выбирать заместителей председателя: пакетом, то есть голосовать за председателя, и в заместители пойдут те, кого он сам уже выбрал, или все же голосовать за каждого зама отдельно. После обсуждения по этому вопросу тоже предложили проголосовать. Вообще, голосовали в зале бесконечно и почти за все. Кроме разве что обеда. Здесь все были единогласно «за».





За пакет «председатель плюс заместители» в итоге тоже проголосовало большинство.

Позже оказалось, что в зале есть гости — поприветствовать БНФ приехала депутат парламента, директор «Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны» Елена Анисим. Она выступила со словами о том, что независимо от того, кто станет новым лидером партии, главная задача — работать над укреплением страны, как внутри, так и снаружи.





Следующим пунктом программы был отчет о проделанной работе без пяти минут экс-председателя БНФ Алексея Янукевича. Пока Янукевич говорил, в президиум передали две записки. Оказалось, еще два человека решили выдвинуть себя в кандидаты на место председателя БНФ. Ими стали бывший морской офицер Александр Страх и предприниматель Василий Островский.



Александр Страх

Большинство собравшихся выдвижение кандидатов одобрило, и их включили в бюллетень для голосования, которое затягивалось. Выговориться хотели многие члены партии, и им в этом не отказывали.



Василий Островский

Аплодисменты в зале тоже звучали нередко. Например, когда отчитывалась ревизионная комиссия партии.

— За период с последнего съезда через счет партии БНФ прошло и использовано 7348 рублей 77 копеек. По счету общественного объединения БНФ — 163 513 рублей 18 копеек. Эти деньги пошли на аренду, коммуналку, оплату связи. Сейчас на счету ноль, — заявил член ревизионной комиссии.

— И на том хорошо! — засмеялись в зале и раздались аплодисменты.

— Спасибо, что не минус, — добавил кто-то.

Когда время близилось к началу голосования, слово взял один из кандидатов Игорь Ляльков. Как оказалось, он решил снять свою кандидатуру в пользу Ольги Дамаскиной. Вообще, ее выдвижение поддерживали многие, но с оговоркой, что пока не готовы голосовать за нее как за лидера партии.

Через 5,5 часов после начала съезда было объявлено начало голосования.

— Выходите из зала, получаете бюллетень, голосуете, и вам выдадут обед, — объяснил всем процедуру позже выбранный новым главой избирательной комиссии БНФ Дмитрий Дригайло. В зале засмеялись и пошли на выход.





Подсчет голосов занял около часа. В результате новым лидером БНФ был объявлен Григорий Костусев.



Алексей Янукевич и Григорий Костусев

— Я разумею, якую адказнасць я ўзяў на сябе. Таму заклікаю ўсіх працаваць разам на карысць нашай партыі і Рэспублікі Беларусь. Я абяцаю працаваць, закатаўшы рукавы, аддана, не шкадуючы сіл. І адразу папярэджваю ўсіх, што буду патрабаваць такой жа працы ад вас, — сказал Костусев.

«Калі мы збіраем грошы на выбарчую кампанію, то ўсе разумеюць, што ў нас амбіцыі высокія»

Вопрос кандидата в президенты решали долго, голосовали много. То за то, чтобы удалить этот вопрос из повестки дня, то за количество кандидатов. Спорили тоже много.

Член партии Илья Добротвор говорил, что если выбрать кандидата сейчас, это будет большой ошибкой.





— Неяк дзіўна слухаць пра тое, што мы вылучаем кандыдата. Бо шмат гавораць пра тое, што ў першую чаргу трэба захаваць партыю. І выходзіць, што на захаванне партыі грошай няма, а на прэзідэнтскую кампанію ёсць? — удивился Добротвор. — А калі вылучаць кандыдата, то скажу, што ў нас ёсць людзі, якія карыстаюцца падтрымкай у партыі, але маюць адмоўны рэйтынг у грамадстве. Так нахалера нам такі кандыдат у прэзідэнты, толькі для сябе? Давайце пачакаем, можа, з’явіцца ў нашай прасторы больш моцны кандыдат, — предложил Добротвор.

Янукевич решил ответить на вопрос о финансах.

— Калі ў нас няма грошай на сядзібу, і мы збіраем на арэнду грошы, усе людзі бачаць, што мяжа нашых амбіцый — гэта сядзець і плаціць за святло. Калі ў нас ёсць кандыдат у прэзідэнты, і мы збіраем грошы на выбарчую кампанію, то ўсе разумеюць, што ў нас амбіцыі высокія, і нам патрэбны грошы не толькі на арэнду і святло, — объяснил Янукевич.

В зале не успели отреагировать, поскольку прозвучало объявление, что ГАИ эвакуирует неправильно припаркованные у Дворца искусств автомобили, и если у кого-то из присутствующих в зале там стоит машина, лучше ее переставить. Подхватился только Добротвор. Зал засмеялся.

— У меня правильно припаркована, но мы же знаем, в какой стране живем, — сказал Илья и побежал проверять свое авто.



Янукевич будет выдвигаться от партии БНФ в кандидаты в президенты

Вопрос с кандидатами от партии на президентских выборах через несколько часов все же решили. Главным кандидатом стал Алексей Янукевич. Вторым — Юрась Зенкович, который уже много лет живет в США и приехал в Беларусь специально, чтобы участвовать в съезде. В Штатах у него вид на жительство. Теоретически, отказавшись от него, он сможет участвовать в выборах президента.