Датский продавец товаров для дома и интерьера Jysk поставил перед собой задачу удвоить число магазинов во всем мире до 5000. В ближайшие 5 лет компания планирует открыть как минимум 700 новых торговых точек во всем мире. Об этом в интервью местным СМИ заявил основатель и владелец сети магазинов Ларс Ларсен.

Представитель Jysk на рынках стран Балтии и Беларуси, директор патронирующей компании «Do It», Даце Зундуре сказала, что «в ближайшие 5 лет мы также планируем вырасти в два раза». «Наша сеть магазинов, состоящая из 34 магазинов Jysk в странах Балтии и Беларуси, вырастет вдвое — до 70 магазинов. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка — здесь планируется открыть до 25 магазинов. Сеть будет расти также и в странах Балтии, где основное внимание уделим регионам и большим городам. Наш потенциал очень большой», — пояснила Зундуре для пресс-релиза. Для реализации этого плана в странах Балтии и Беларуси, Jysk планирует инвестировать 40 млн евро.

Сейчас в Беларуси работает три магазина Jysk. Ранее датская компания объявила , что за 10 лет откроет в Беларуси 25−30 торговых точек. Летом текущего года Jysk заявил, что очень доволен полугодием работы в Беларуси. В Минске оказался самый высокий средний чек среди 30 магазинов Литвы, Латвии и Эстонии.

Позитивные сообщения о планах появились на фоне ухода директора белорусской «дочки» «Йуск» Иварса Краучунса. Со 2 октября он будет управляющим директором сети «Простор». До прихода в Jysk Краучунс уже работал в магазинах Юрия Чижа коммерческим директором. Краучунс был недоступен для комментариев. В Jysk не ответили на запрос по электронной почте.