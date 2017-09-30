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Ритейлер Jysk объявил о двукратном росте на фоне ухода директора в "Простор"
01.10.2017 18:08 — Новости Экономики | Tut.by
Датский продавец товаров для дома и интерьера Jysk поставил перед собой задачу удвоить число магазинов во всем мире до 5000. В ближайшие 5 лет компания планирует открыть как минимум 700 новых торговых точек во всем мире. Об этом в интервью местным СМИ заявил основатель и владелец сети магазинов Ларс Ларсен.
Представитель Jysk на рынках стран Балтии и Беларуси, директор патронирующей компании «Do It», Даце Зундуре сказала, что «в ближайшие 5 лет мы также планируем вырасти в два раза». «Наша сеть магазинов, состоящая из 34 магазинов Jysk в странах Балтии и Беларуси, вырастет вдвое — до 70 магазинов. Скорее всего, этот рост будет происходить за счет белорусского рынка — здесь планируется открыть до 25 магазинов. Сеть будет расти также и в странах Балтии, где основное внимание уделим регионам и большим городам. Наш потенциал очень большой», — пояснила Зундуре для пресс-релиза. Для реализации этого плана в странах Балтии и Беларуси, Jysk планирует инвестировать 40 млн евро.
Сейчас в Беларуси работает три магазина Jysk. Ранее датская компания
Позитивные сообщения о планах появились на фоне ухода директора белорусской «дочки» «Йуск» Иварса Краучунса. Со 2 октября он будет управляющим директором сети «Простор». До
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Датский продавец товаров для дома и интерьера Jysk поставил перед собой задачу удвоить число магазинов во всем мире до 5000.
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