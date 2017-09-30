Эксперт: затянувшийся процесс назначения нового главы БНК нервирует украинский топливный рынок

Неопределенность с проведением тендеров Белорусской нефтяной компанией (БНК) на поставку нефтепродуктов по долгосрочным контрактам на 2018 год вызывает нервозность на рынке Украины. Такое мнение озвучил директор украинской «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн на отраслевой конференции в Минске.

Летом БНК объявила тендеры на 2 млн т, но по сей день не определила победителей, пишет enkorr .

«В октябре заканчиваются действующие контракты, а по новым ясности нет. Это вызывает нервозность у рынка, трейдеры будут вынуждены искать другие источники поставок», — сказал Куюн.

По его мнению, неопределенность с тендерами вызвана необходимостью снижения премий на дизтопливо под давлением конкурирующих поставок, которые уже дешевле белорусских.

«Это непростое решение, которое усложняется растянувшимся процессом назначения нового главы БНК. Но это решение необходимо принимать, чтобы закрепить успех, который достигла компания в Украине за последние годы», — считает Куюн.

В последние годы белорусские поставки занимают около 40% рынка дизтоплива и 50% рынка бензинов Украины. Импортерами этого топлива являются крупнейшие сети автозаправочных станций.

В марте Александр Лукашенко одобрил назначение генеральным директором «Нафтана» Александра Демидова, который возглавлял БНК. С тех пор Сергей Гриб исполняет обязанности главы Белорусской нефтяной компании. По информации TUT.BY, новый руководитель спецэкспортера нефтепродуктов не утверждается из-за расхождения позиций двух групп влияния — в правительстве и Администрации президента.