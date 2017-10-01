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Британский министр: "Бизнес невозможно заставить прийти в страну. Бизнес нужно привлекать"

01.10.2017 22:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Бизнесменов нельзя заставить инвестировать в какую-либо страну. Им надо показать привлекательность таких вложений и дать уверенность в завтрашнем дне. Об этом заявил государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ. Он находился в Минске 25−26 сентября.

«Один из способов увеличить торговлю — это дать уверенность инвесторам, людям, готовым пойти на коммерческий риск, зная, что существует верховенство права, законодательство прозрачно, суды независимы, бизнес-климат привлекателен. Бизнес невозможно заставить прийти в какую-то страну. Бизнес нужно привлекать», — сказал Дункан, отвечая на вопрос, как улучшить деловой климат Беларуси для расширения бизнес-контактов.

Он надеется, что в дополнение к нефтепродуктам, экспортируемым в Великобританию, сторонам удастся диверсифицировать торговлю. По словам британского министра, «возможно, это будет деревообрабатывающая промышленность, производственная сфера и тому подобное». «Мы хотим отрабатывать максимальный набор возможностей», — отметил Дункан.

 
Теги: Минск
 
 
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Один из способов увеличить торговлю - это дать уверенность инвесторам, людям, готовым пойти на коммерческий риск, зная, что существует верховенство права,...

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