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Минэкономики ждет до полумиллиона новых бизнесменов
01.10.2017 21:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 окт — Sputnik. Министерство экономики ожидает появления до полумиллиона новых бизнесменов в республике после подписания декрета "О развитии предпринимательства", заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" глава департамента предпринимательской деятельности ведомства Беларуси Петр Арушаньянц.
Проект декрета, направленного на либерализацию условий для ведения бизнеса, лег на стол президента в последнюю неделю сентября.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Документ революционный, коснется всех без исключения сфер и секторов бизнеса. Но в первую очередь будет полезен малому и среднему бизнесу, особенно в регионах", — заявил представитель Минэкономики.
Арушаньянц уверен: декрет создаст условия для придания нового импульса развитию бизнеса всех сфер — от ремесленников и до агроусадеб. При этом, глава департамента отмечает: создатели документа смогли найти "золотую середину" и учли мнение большинства хозяйствующих субъектов и ведомств.
По долгосрочным прогнозам Минэкономики, люди во многом придут из крупного бизнеса. В целом же ведомство ожидает прихода до полумиллиона человек в малый и средний бизнес.
Проект декрета "О развитии предпринимательства" предусматривает единые минимальные требования для бизнеса, запрет до 2020 года на введение новых налогов и повышение ставок, электронную выдачу лицензий и упрощение порядка лицензирования бизнеса.
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В проекте декрета "О развитии предпринимательства" создатели смогли найти "золотую середину".
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