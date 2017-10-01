Великобритания хочет разнообразить торговлю с Беларусью

МИНСК, 1 окт — Sputnik. Великобритания рассчитывает на диверсификацию торговли с Беларусью, заявил в интервью телеканалу ОНТ государственный министр по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алан Дункан.

Беларусь на текущей неделе впервые посетил действующий член британского правительства. Господин Дункан провел ряд переговоров в Минске и встретился с президентом Александром Лукашенко.



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"Очень важно после 25 лет дипломатических отношений посмотреть на следующие 25 лет. Первые четверть века были очень значимыми", — отметил Дункан.

Британский министр напомнил, что королевство сейчас находится в процессе выхода из Евросоюза. "Мы будем заново выстраивать двусторонние отношения с рядом стран", — добавил он.

Говоря о торговле между Соединенным Королевством и республикой, Дункан заверил: перспективы роста очень заметные. "Надеюсь, что в дополнение к нефтепродуктам мы сможем диверсифицировать торговлю", — сказал Дункан и привел в пример возможную заинтересованность Великобритании в белорусской деревообработке или производстве.

Реализует Великобритания и социальные проекты в республике — при помощи посольства. "Мы бы хотели видеть изменения в социальной сфере", — обрисовал цели королевства Дункан.

Великобритания — третий торговый партнер Беларуси после России и Евросоюза. Кроме этого, республика получает много британских инвестиций.