Лайфхак для производственников: помещения в аренду за Br7,5 за «квадрат», скидка на налоги и исключительное окружение

Начнем с того, что Минский технопарк занимается созданием благоприятной среды для жизнедеятельности технологических компаний. Это могут быть компании любого направления деятельности, но в большинстве своем это те, кто работает с «железом» в широком смысле слова (электроника, биотехнологии, лазерная техника и так далее). Свою деятельность технопарк начал в 2011 году.

Минский городской технопарк располагается на улице Солтыса, 187. С одной стороны, расположение не самое удобное, с другой — нигде в столице больше не найдется столько площадей для работы молодых компаний, создающих инновационные разработки.

Первыми задачами технопарка были: найти технологические компании, которые нуждаются в технопарке, а также найти площади, где все эти компании могли бы разместиться. Если первая задача была решена быстро, над решением второй нужно было изрядно попотеть. Территория, которая была найдена, раньше принадлежала Минскому мясоперерабатывающему заводу. Речь идет о 5,5 га, где находились в заброшенном состоянии бывшие производственные здания. На фотографиях ниже вы можете посмотреть, как здания выглядели раньше и как они выглядят сейчас. Не все они прошли процесс реконструкции. Эта работа ведется и сейчас. Однако за достаточно короткий срок основные здания были приведены в порядок.