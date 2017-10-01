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Лайфхак для производственников: помещения в аренду за Br7,5 за «квадрат», скидка на налоги и исключительное окружение
02.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Начнем с того, что Минский технопарк занимается созданием благоприятной среды для жизнедеятельности технологических компаний. Это могут быть компании любого направления деятельности, но в большинстве своем это те, кто работает с «железом» в широком смысле слова (электроника, биотехнологии, лазерная техника и так далее). Свою деятельность технопарк начал в 2011 году.
Минский городской технопарк располагается на улице Солтыса, 187. С одной стороны, расположение не самое удобное, с другой — нигде в столице больше не найдется столько площадей для работы молодых компаний, создающих инновационные разработки.
Первыми задачами технопарка были: найти технологические компании, которые нуждаются в технопарке, а также найти площади, где все эти компании могли бы разместиться. Если первая задача была решена быстро, над решением второй нужно было изрядно попотеть. Территория, которая была найдена, раньше принадлежала Минскому мясоперерабатывающему заводу. Речь идет о 5,5 га, где находились в заброшенном состоянии бывшие производственные здания. На фотографиях ниже вы можете посмотреть, как здания выглядели раньше и как они выглядят сейчас. Не все они прошли процесс реконструкции. Эта работа ведется и сейчас. Однако за достаточно короткий срок основные здания были приведены в порядок.
Разумеется, не каждая компания может просто прийти и начать работать в технопарке. Существует экспертный совет, который состоит из представителей учредителей организации, профессоров вузов, академиков. Они рассматривают проекты и решают, кто из них будет работать на территории технопарка. Самым важным критерием отбора является инновационность. Важно, чтобы проект нес в себе что-то новое для рынка технологий.
— К нам можно прийти, даже не имея зарегистрированной фирмы с нанятыми сотрудниками, но держа в голове свежую инновационную технологичную идею. Если у вас будет прототип, то вообще хорошо. В любом случае мы направим вас к одному из наших резидентов — в компанию Encata, которая как раз-таки и занимается продвижением новых идей.
Компания Encata — одна из самых прогрессивных в технопарке и одна из первых, кто пришел сюда работать. С нескольких человек коллектив вырос до 60 работников. Именно эта компания работает как катализатор инновационных идей. Например, у вас есть идея, допустим, это «самонагревающиеся носки». Вы приходите к ребятам из Encata, рассказываете о своем проекте, они делают его бесплатную первичную оценку. Если проект интересный, он отправляется к зарубежным инвесторам, которые финансируют разработку прототипа. Современное опытное производство как раз-таки и развернуто на базе Encata в технопарке. Причем главной задачей компании является создать продукт с низкой себестоимостью.
Также в технопарке есть высокотехнологичные компании с секретным производством, фармацевтические предприятия, проекты по производству охранных систем и многое другое. Один проект нам особенно понравился — создание универсального погрузчика, разработчиком которого является перспективная компания «Дизель энерджи», во главе которой стоит молодой инноватор.
— Это машина, с помощью которой можно делать много разной работы: косить, перевозить грузы, подметать и многое другое. Такой агрегат можно использовать в самых разных сферах. Такая машина будет стоить €27 тыс. Аналогов ей в СНГ нет. Через месяц первый экземпляр будет готов. Главное преимущество такой машины — это маленький размер. Я часто видел, как городские дороги подметает огромная коммунальная машина, на которой элементарно неудобно работать. Наше изобретение решит эту проблему.
Мы работаем на территории технопарка уже четыре года. Вначале мы занимали очень маленькое помещение, потом нас переселили в площади побольше. Благодаря низким арендным ставкам у нас есть возможность развиваться и расти, — рассказал руководитель проекта Антон.
Итак, теперь о главном — на какие льготы можно рассчитывать, став резидентом Минского городского технопарка? Вы получаете льготную аренду на помещения, примерно Br7,5 за «квадрат» с НДС. Плюс вы платите налог на прибыль по ставке 10% вместо общепринятой 18%. Технопарк располагает как небольшими офисными помещениями, так и производственными разных категорий. Также он располагает складами, лабораториями и даже помещениями с категорией «А» по пожаробезопасности. Всего на территории технопарка 7 зданий и сооружений общей площадью около 40 тыс. кв.м. Не все площади сейчас эксплуатируются, так как находятся на реконструкции.
— Когда мы только сюда пришли, на 5,5 га территории не было воды, канализации, отопления, электричества. Мы боялись, что в эти руины никто не пойдет работать. Все коммуникации мы провели своими силами и с поддержкой Мингорисполкома, начали реконструкцию зданий, которую также финансирует город. Буквально за 1,5-2 года практически все пригодные к эксплуатации площади были заняты арендаторами. Затем началась тотальная реконструкция зданий, которая проходила без отселения — в одной части здания шла реконструкция, в другой работали люди. Мы не знали, сможем ли мы удержать здесь людей в таких условиях, но у нас получилось.
Сейчас все реконструированные помещения заняты, поэтому будущим резидентам мы предлагаем встать в «лист ожидания» на реконструируемые площади. Если же компания небольшая и перспективная, то мы ищем возможность разместить желающих. Отмечу, что спрос на производственные помещения в Минске очень высокий и производственных помещений по приемлемой цене в Минске очень мало, — рассказал Владимир Давидович.
Всю реконструкцию технопаркового комплекса финансирует Мингорисполком. То есть, нужно понимать, что это один из ярких примеров государственно-частного партнерства по созданию и развитию инновационных предприятий. Серьезно, где вы еще найдете аренду помещения за Br7,5?
Фото: Павел Садовский
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Лайфхак для производственников: помещения в аренду за Br7,5 за «квадрат», скидка на налоги и исключительное окружение
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