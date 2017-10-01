Координатор программ NAR Вероника Марголина провела встречу с риэлтерами Минска, рассказала об особенностях работы риэлтеров в США и ответила на все вопросы присутствующих

Вероника Марголина рассказала об особенностях лицензирования и работы риэлтеров в США (штат Флорида), а затем ответила на многочисленные вопросы белорусских коллег.

Каждый риэлтер работает в своем штате

В каждом штате США есть как минимум одна своя ассоциация риэлтеров. Штаты поделены на отдельные районы, и в каждом из них есть также своя ассоциация. Все ассоциации объединены в Национальную Ассоциацию Риэлторов США (NAR).

Вероника Марголина является членом не только Ассоциации Риэлторов Флориды и Ассоциации Риэлторов Палм Бич (RAPB), но и Национальной Ассоциации Риэлторов (NAR).

Каждый штат устанавливает свои процедуру и условия получения лицензии для занятия риэлтерской деятельностью и лицензионные взносы. Работать можно только в том штате, в котором была получена лицензия. Правда, некоторые штаты имеют соглашения с другими штатами. Поэтому если у риэлтера есть желание работать в другом штате, то это возможно. Но для этого надо изучить законодательство другого штата, знать процедуру работы в нем, сдать экзамен и получить еще одну лицензию.

Контроль за деятельностью риэлтеров и брокеров осуществляется на уровне штата.

Какие есть виды лицензий

В США существует несколько видов лицензий. Первая из них, которую можно получить, — это лицензия агента. Она может быть активная, когда агент сразу начинает работать по профессии, и пассивная, в случае когда лицензия получена, но нет возможности сразу приступить к работе (нет денег на оплату взносов, плату за пользование мультилистинговой системой (МЛС) и в иных случаях).

В отличие от белорусских агентов, которые преимущественно имеют высшее образование, агентом в США может стать человек старше 18 лет, имеющий диплом о среднем образовании, без криминального прошлого, который закончил подготовительные курсы, можно онлайн (63 часа) и успешно сдал экзамен (в течение 3 часов надо ответить на 100 вопросов).

Также есть лицензия брокера по недвижимости. Брокер имеет право открывать свое агентство по недвижимости (офис). Для этого ему надо проработать 2 года с активной лицензией, закончить дополнительные подготовительные курсы (72 часа) и сдать экзамен.

Брокер может работать самостоятельно, а может нанимать на работу ассоицированных брокеров и агентов. Их зарплата состоит только из комиссионных от сделок.

Ассоицированные брокеры и агенты работают самостоятельно и могут не приходить на работу в офис каждый день. В офисе работает только вспомогательный персонал. Этим людям не надо получать лицензии. Но они не имеют права проводить сделки и работают за зарплату.

Агенты и брокеры обязательно должны повышать свою квалификацию. Первые курсы повышения квалификации надо закончить до истечения 2-летнего периода работы после получения лицензии. Впоследствии курсы проходятся каждые 2 года.

Все агенты работают по контрактам, подготовленным ассоциациями адвокатов штата (во Флориде — флоридская ассоциация адвокатов). Изменения в стандартные контракты вносятся только адвокатами.

Кстати, в США, как и в Беларуси, некоторые люди пытаются продавать и покупать объекты самостоятельно. Чаще всего они сами выступают в роли продавцов, если по каким-то причинам их не устроили услуги агента. Но по статистике они продают дома примерно на 12-15% дешевле, чем если бы продажей занимался агент. Поэтому спустя некоторое время многие клиенты начинают искать помощи риэлтеров и делегируют им функции по продаже своих объектов. Более эффективная работа риэлтеров, по мнению Вероники Марголиной, обусловлена тем, что риэлтеры эффективно сотрудничают с друг другом и делятся комиссионными и пользуются МЛС-системой, доступ к которой есть только у профессиональных риэлтеров.



