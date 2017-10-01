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Суриков об "оставшихся российских войсках": Если кто-то один женился, может и остался
02.10.2017 10:45 — Новости Экономики | Tut.by
Учения «Запад-2017» — это обычная тренировка, и к ним надо относится спокойно. Об этом заявил посол России в Беларуси Александр Суриков.
«Если кто-то один женился, может и остался» — отшутился Александр Суриков, комментируя заявления Минобороны Украины о том, что Россия не вывела свои войска с территории Беларуси.
«Армии есть в Европе и США. И армии не могут жить в бездействии. Эти учения — обычная тренировка, как у спортсменов», — считает дипломат.
Напомним, 29 сентября глава Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела, как обещала, с территории Беларуси всех своих военных после проведения совместных учений «Запад-2017».
«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12,5 тысячи военнослужащих, из которых якобы 3 тысячи были россиянами, но там на самом деле их было гораздо больше», — сказал он.
Министерство обороны Беларуси в ответ
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"Армии есть в Европе и США. И армии не могут жить в бездействии. Эти учения - обычная тренировка, как у спортсменов", - считает дипломат.
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