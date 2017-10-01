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Павел Северинец получил 15 суток ареста за акцию против учений "Запад-2017"

02.10.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by  
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Павел Северинец получил 15 суток административного ареста за участие в акции «За мирную Беларусь» против военных учений, которая прошла 8 сентября, сообщил TUT.BY активист БХД Денис Садовский.


Владимир Некляев и Павел Северинец.​​​​​​ Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее политику уже приходила повестка явиться в Центральное РУВД Минска 15 сентября. Но пришла она на адрес родителей в Витебске, Северинец заявил, что никуда не пойдет. Позже ему прислали еще одну повестку — на этот раз в суд.

Напомним, Владимир Некляев за участие в акции был осужден на 7 суток, Николай Статкевич — на 5 суток. Некоторые участники акции получили штрафы.

Акция оппозиции «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017», на которую призывал прийти Николай Статкевич, состоялась в Минске 8 сентября. В ней приняли участие более 100 человек, в том числе оппозиционные политики и активисты. Участники акции встретились на Октябрьской площади, прошли колонной до площади Победы, где возложили цветы, а затем приняли символическую «Присягу Свободы» на площади Якуба Коласа.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Политика судили в суде Центрального района Минска.

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