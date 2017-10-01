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Павел Северинец получил 15 суток ареста за акцию против учений "Запад-2017"
02.10.2017 11:30 — Новости Экономики | Tut.by
Павел Северинец получил 15 суток административного ареста за участие в акции «За мирную Беларусь» против военных учений, которая прошла 8 сентября, сообщил TUT.BY активист БХД Денис Садовский.
Ранее политику уже приходила повестка явиться в Центральное РУВД Минска 15 сентября. Но пришла она на адрес родителей в Витебске, Северинец заявил, что никуда не пойдет. Позже ему прислали еще одну повестку — на этот раз в суд.
Напомним, Владимир Некляев за участие в акции был осужден
Акция оппозиции «За мирную Беларусь» против военных учений «Запад-2017», на которую призывал прийти Николай Статкевич, состоялась в Минске
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Политика судили в суде Центрального района Минска.
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