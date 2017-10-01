Беларусь и западные страны строят новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 2 октября, принимая верительные грамоты от послов Испании, Швеции, Молдовы, Узбекистана, Джибути, Республики Мали, Чили, Перу, Уругвая, Лаоса, Афганистана, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

«Именно последовательная и прагматичная политика помогла нам нормализовать и укрепить отношения с западными странами. Мы смогли преодолеть разногласия и сейчас строим новую платформу сотрудничества на основе взаимоуважения и баланса интересов», — сказал Александр Лукашенко.

На встрече с послами президент подчеркнул, что Беларусь — миролюбивое, стабильное и безопасное государство. Отсутствие межконфессиональных и межэтнических конфликтов — главное конкурентное преимущество страны на мировой экономической и политической арене.

«В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается принципов открытости, честности, равноправия и справедливости. Сейчас, когда ситуация в мире далека от спокойной, эти подходы особенно ценны», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства также подчеркнул, что сегодня необходимо строить и укреплять мосты — политические, экономические, гуманитарные — между странами и различными интеграционными объединениями как на Западе, так и на Востоке. И искать как можно больше точек соприкосновения, которые будут объединять страны и народы.

Президент констатировал, что сегодня за белорусской столицей прочно закрепился статус эффективной переговорной площадки, и не только по украинской проблематике. В текущем году Минск принимал два важных международных форума: встречу министров иностранных дел Центрально-Европейской инициативы, где Беларусь впервые председательствует, и сессию Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Обращаясь к послам, Александр Лукашенко отметил, что они смогут внести свой вклад в создание группы государств-единомышленников по продвижению и реализации инициативы «Хельсинки-2».