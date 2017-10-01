Нацбанк: проблемная задолженность практически не сокращается, но банки пока тянут этот груз

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный рассказал о результатах стресс-тестов, проведенных в белорусских банках.



Тарас Надольный. Фото: belta.by

«На сегодняшний день мы не можем сказать, что результаты стресс-тестов хуже, чем в прошлом году. Вместе с тем есть вопросы качества портфеля банков и проблемной задолженности, которая практически не снижается», — сообщил он. По словам Надольного, на 1 сентября доля проблемной задолженности составляла 13% против 13,5% месяц назад и 12,8% на начало года.

«Главный вывод, который мы делаем — капитал банковской системы достаточный для обслуживания таких долгов. Мы не требуем специальной докапитализации каких-то банков», — отметил первый заместитель председателя правления Нацбанка.

В прошлом году проблемы с капиталом были у трех банков.

Сейчас Надольный не стал уточнять, есть ли к кому-то претензии. «Есть нюансы, но в целом правительству как собственнику отдельных банков, либо частным инвесторам нет необходимости сегодня вести речь о докапитализации своих банков. Мы через инструменты макропруденциального надзора сегодня регулируем объемы капитала банков и видим эти вещи. Если проблемы будут нарастать и требовать оперативного вмешательства, то безусловно такие указания для собственников Нацбанк даст», — заявил Надольный.

Оценивая качество кредитного портфеля в государственных и частных банках, Тарас Надольный отметил, что вопрос в том, какие предприятия являются заемщиками.

«Традиционно наибольшие сложности испытывают предприятия, которые не осуществили у себя трансформационные вещи с точки зрения организационной структуры бизнеса, финансовых источников ведения бизнеса, по диверсификации кредитной нагрузки. Такие предприятия испытывают сейчас трудности и как правило это предприятия госсектора. Хотя есть очень много случаев, когда и частные компании сталкиваются сегодня с проблемой обслуживания своих долгов», — отметил он.