ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Москва пока не пришли к компромиссу о транзите нефтепродуктов

02.10.2017 12:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусская и российская стороны пока не пришли к компромиссу относительно ценовых условий перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

Минск и Москва пока не пришли к компромиссу о транзите нефтепродуктов
© Sputnik / Виктор Толочко
Переориентация транзита от Литвы на Россию: 7 раз отмерь, один отрежь

Будет ли Россия в одиночку поставлять нефть в Беларусь>>

Ранее РЖД предоставила Беларуси скидку в 50% на транзит нефтяных грузов до российских портов на Балтийском море, однако Минск не спешит ею воспользоваться. Между тем, ранее сообщалось, что РФ намерена увязать поставки нефти в Беларусь с экспортом нефтепродуктов через российские порты на Балтике.

Уйдет ли Беларусь из портов Балтии: скидку дали, да мало проку>>

"Работа проводится, но нельзя сказать, что мы нашли то, что ищем. Как только совпадут коммерческие интересы, и эти тарифы будут сопоставимы с прибалтийским направлением… пока же тарифы на тонну провоза Россия нам дала такие же, но километраж больше", — сказал Ляшенко в понедельник журналистам в Минске.

Он заметил, что в Минске не ощущают какого-то особого давления со стороны России в части переориентации географии отгрузкой экспортных объёмов белорусских нефтяных грузов.

Литва не хочет терять белорусские железнодорожные грузы>>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тарифы на перевозку белорусских нефтяных грузов в российские порты уже аналогичны прибалтийским, но протяженность маршрута больше.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Нацбанк: если Беларусбанк рухнет, вкладчиков поддержит государство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика