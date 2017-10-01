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Минск и Москва пока не пришли к компромиссу о транзите нефтепродуктов
02.10.2017 12:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусская и российская стороны пока не пришли к компромиссу относительно ценовых условий перевалки белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтийском море, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее РЖД предоставила Беларуси скидку в 50% на транзит нефтяных грузов до российских портов на Балтийском море, однако Минск не спешит ею воспользоваться. Между тем, ранее сообщалось, что РФ намерена увязать поставки нефти в Беларусь с экспортом нефтепродуктов через российские порты на Балтике.
"Работа проводится, но нельзя сказать, что мы нашли то, что ищем. Как только совпадут коммерческие интересы, и эти тарифы будут сопоставимы с прибалтийским направлением… пока же тарифы на тонну провоза Россия нам дала такие же, но километраж больше", — сказал Ляшенко в понедельник журналистам в Минске.
Он заметил, что в Минске не ощущают какого-то особого давления со стороны России в части переориентации географии отгрузкой экспортных объёмов белорусских нефтяных грузов.
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Тарифы на перевозку белорусских нефтяных грузов в российские порты уже аналогичны прибалтийским, но протяженность маршрута больше.
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