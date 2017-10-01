Российский автогаз нашел вход в Украину через Беларусь

Беларусь стала крупнейшим поставщиком сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину. Это произошло за счет того, что часть российского СУГа пошла в Украину через Беларусь. Об этом TUT.BY рассказали участники украинского топливного рынка.



Фото: nefterynok.info

«В мае в России были введены ограничения на экспорт [СУГ]. Разрешение получил только один игрок. Остальным тоже надо было что-то делать. Вспомнили про Беларусь. Мы видим, что на ГНС [газонаполнительные станции] в Витебске активизировали перепаспортизацию российского газа с последующей поставкой в Украину уже как белорусского продукта», — сказал собеседник. «В этом нет никакого криминала, просто так складываются обстоятельства. Бизнес ищет альтернативные маршруты», — добавил он.

С 1 мая 2017 г. экспортеры сжиженного газа из РФ в Украину обязаны получать заключение Федеральной службы по экспортному контролю. Разрешение ФСТЭК получила только Proton Energy Group, имеющая контракт с «Роснефтью». Глава Proton Energy Group Нисан Моисеев заявил, что компания не является монопольным поставщиком российского газа в Украину. «Российский газ сюда приходит через Беларусь и по морю», — отметил он.

Импортные поставки СУГ в Украину за первые 20 дней сентября составили 82,8 тыс. т, что на 26% больше, чем было ввезено за соответствующий период августа (65,9 тыс. т), сообщает EnKorr со ссылкой на данные «Консалтинговой группы А-95». На Россию и Беларусь пришлось 80% (66 тыс. т) всего импорта СУГ. При этом поставки из Беларуси достигли 42,6 тыс. т. Это в 1,8 раза больше, чем было ввезено из РФ (23,5 тыс. т). В общей структуре импорта на Беларусь пришлось 51,5%.

Одним из крупных поставщиков автозага в Украину стала витебская компания «Трансэкспедиция». По данным ej.by , ее владельцем является гражданин Беларуси Артур Зубарик. Бизнесмену принадлежит ресторанно-гостиничный комплекс «Неман» в Гродно, инвестирует в IT-услуги и дистрибуцию компьютерной техники, есть активы в России. «ТрансЭкспедиция» владеет 10 автомобильными газовозами, 31 железнодорожным вагоном, а также газонаполнительными станциями в Витебске, говорится в профайле компании. «Мы уже давно занимается приемкой сжиженных углеводородных газов с дельнейшим изготовлением из них смесей. Вся наша деятельность абсолютно прозрачна и понятна», — сказали в «Трансэспедиции».

Согласно данным «А-95», кроме «Трансэкспедиции» в сентябре отправку СУГ осуществляла витебская перевалка «Чесс Бел», которая фигурирует в материалах беглого майора КГБ Беларуси Андрея Молчана. Новый комплекс направил в Украину около 1,8 тыс. т. По данным источника EnKorr в «Чесс Бел», компания в будущем может обеспечить объем около 10 тыс. т СУГ в месяц.

Крупнейшим производителем сжиженного газа в Беларуси является Белорусский газоперерабатыващий завод, который базируется в Речице. На предприятии перерабатывается весь объем добываемого «Белоруснефтью» в Беларуси попутного нефтяного газа. Во время недавней конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти» Сергей Каморников сказал, что компания готова предоставлять услуги по перевалке сторонних объемов СУГ через свои ГНС в Свислоче и Полоцке. «Мы готовы принимать продукцию и переваливать как для польского, так и украинского рынка», — заявил Каморников.