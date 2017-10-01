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Российский автогаз нашел вход в Украину через Беларусь
02.10.2017 13:15 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь стала крупнейшим поставщиком сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину. Это произошло за счет того, что часть российского СУГа пошла в Украину через Беларусь. Об этом TUT.BY рассказали участники украинского топливного рынка.
«В мае в России были введены ограничения на экспорт [СУГ]. Разрешение получил только один игрок. Остальным тоже надо было что-то делать. Вспомнили про Беларусь. Мы видим, что на ГНС [газонаполнительные станции] в Витебске активизировали перепаспортизацию российского газа с последующей поставкой в Украину уже как белорусского продукта», — сказал собеседник. «В этом нет никакого криминала, просто так складываются обстоятельства. Бизнес ищет альтернативные маршруты», — добавил он.
С 1 мая 2017 г. экспортеры сжиженного газа из РФ в Украину обязаны получать заключение Федеральной службы по экспортному контролю. Разрешение ФСТЭК получила только Proton Energy Group, имеющая контракт с «Роснефтью». Глава Proton Energy Group Нисан Моисеев заявил, что компания не является монопольным поставщиком российского газа в Украину. «Российский газ сюда приходит через Беларусь и по морю», — отметил он.
Импортные поставки СУГ в Украину за первые 20 дней сентября составили 82,8 тыс. т, что на 26% больше, чем было ввезено за соответствующий период августа (65,9 тыс. т), сообщает
Одним из крупных поставщиков автозага в Украину стала витебская компания «Трансэкспедиция». По данным
Согласно данным «А-95», кроме «Трансэкспедиции» в сентябре отправку СУГ осуществляла витебская перевалка «Чесс Бел», которая фигурирует
Крупнейшим производителем сжиженного газа в Беларуси является Белорусский газоперерабатыващий завод, который базируется в Речице. На предприятии перерабатывается весь объем добываемого «Белоруснефтью» в Беларуси попутного нефтяного газа. Во время недавней конференции «Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь» заместитель гендиректора по обеспечению углеводородным сырьем «Белоруснефти» Сергей Каморников сказал, что компания готова предоставлять услуги по перевалке сторонних объемов СУГ через свои ГНС в Свислоче и Полоцке. «Мы готовы принимать продукцию и переваливать как для польского, так и украинского рынка», — заявил Каморников.
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Беларусь стала крупнейшим поставщиком сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину. Это произошло за счет того, что часть российского СУГа пошла в Украину через...
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