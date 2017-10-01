Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 сентября - 2 октября 2017 года

Вопреки сезонному фактору, количество выставленных на продажу квартир продолжает сокращаться. Последние 3 года предложение начинало расти с приходом осени, но сейчас этого не происходит, хотя на дворе уже октябрь. Более того, вымывание объектов из базы заметно ускорилось – за минувшую неделю предложение сократилось на 2,2%. С тех пор, как предложение начало сокращаться в 2017 году, мы лишь однажды фиксировали более существенный отток.

Быстрее других вымывались наиболее ликвидные 1-комнатные квартиры (-3,1%). Схожие с ними темпы демонстрировали и “двушки” (-2,8%). Что касается 3- и 4-комнатных квартир, то их за неделю стало меньше на 1,2% и 0,9%, соответственно.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 октября следующим образом:



