|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 25 сентября - 2 октября 2017 года
02.10.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Рост цен на вторичном рынке жилья Минска продолжается. За неделю
Цены на новостройки по итогам минувшей недели выросли на “дежурные” 0,2%. Средняя цена квартир на первичном рынке жилья Минска составляет 1149 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках уже 7 недель не выходит за пределы 5 $/м2, но исторический момент, когда новостройки станут дороже, пока так и не наступил.
Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:
Вопреки сезонному фактору, количество выставленных на продажу квартир продолжает сокращаться. Последние 3 года предложение начинало расти с приходом осени, но сейчас этого не происходит, хотя на дворе уже октябрь. Более того, вымывание объектов из базы заметно ускорилось – за минувшую неделю предложение сократилось на 2,2%. С тех пор, как предложение начало сокращаться в 2017 году, мы лишь однажды фиксировали более существенный отток.
Быстрее других вымывались наиболее ликвидные 1-комнатные квартиры (-3,1%). Схожие с ними темпы демонстрировали и “двушки” (-2,8%). Что касается 3- и 4-комнатных квартир, то их за неделю стало меньше на 1,2% и 0,9%, соответственно.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 2 октября следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Бурный рост цен на 1-комнатные квартиры, наблюдавшийся неделей ранее, сменился небольшой коррекцией (-0,1%). У остальных типов квартир по итогам недели отмечен рост. “Двушки” подорожали в среднем на 0,3%, 3-комнатные квартиры - на 0,6%, а квартиры с четырьмя комнатами – на 0,4%.
Изменение цен в районах Минска на 2 октября выглядит следующим образом:
Зелёный цвет, символизирующий рост цен, преобладает в наших таблицах последний месяц. По итогам минувшей недели выросли цены в 6 столичных районах, снизились в трех. Примечательно, что максимальные темпы, как роста, так и снижения, не превышали 0,4%.
По итогам прошедшего месяца лишь в Октябрьском районе города отмечена отрицательная ценовая динамика. Максимальный рост был отмечен в Центральном (+1,8%), Московском (+1,8%) и Первомайском (+2,5%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 708 $/м2 (-0,1%), Витебск – 567 $/м2 (без изменений), Гомель – 568 $/м2 (-0,1%), Гродно – 691 $/м2 (+0,1%), Могилев – 579 $/м2 (-0,1%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю снизилась на 0,2% и составляет 2 870 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1482 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 0,5% и равняется 809 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 25 сентября по 2 октября 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии