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Нацбанк: докапитализация белорусским банкам не требуется

02.10.2017 14:20 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусским коммерческим банкам на сегодняшний день не требуется докапитализация, хотя Нацбанк не вполне удовлетворен качеством их кредитного портфеля, заявил первый заместитель председателя правления регулятора Тарас Надольный.

Нацбанк: докапитализация белорусским банкам не требуется
© Sputnik/ Евгений Казарцев
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Он отметил, что доля проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля белорусских банков несколько снизилась за последнее время, хотя и не так быстро, как этого Нацбанку бы хотелось.

"Работа (стресс-тесты белорусских банков — Sputnik) проводится на ежегодной основе, в том числе с участием независимых аудиторских компаний, которые проводят оценку качества активов банковской системы. На сегодня мы не можем сказать, что стресс-тесты хуже, чем в прошлом году", — заявил Надольный в понедельник журналистам в Минске.

Он обратил внимание, что сейчас, даже с учетом достаточно высокого показателя по проблемным кредитам, Нацбанк не формировал требований к увеличению капитала в отношении того или иного банка.

"Главный вывод, который мы делаем, — капитал банковской системы достаточен для обслуживания таких долгов, и данный вопрос находится на постоянном контроле Нацбанка. Мы не требуем специальной какой-то докапитализации отдельных банков, капитала у банков достаточно, чтобы обслуживать тот объем проблемной задолженности, который в стране у предприятий сформировался ", — отметил Надольный.

Говоря о вопросах проблемной задолженности, он обратил внимание, что нельзя однозначно сказать: частные или государственные кредитополучатели ее формируют. Все зависит от того, проводит ли субъект хозяйствования реформы хозяйственного и финансового управления, занимается ли реструктуризацией своих долгов. Надольный признал, что большинство проблемных должников — это государственные предприятия, хотя эти проблемы присущи и представителям частного сектора.

Он подчеркнул, что Нацбанк сегодня через инструменты макропруденциального надзора регулирует объем капиталов банков. "Мы видим эти вещи, поэтому если какие-то проблемы будут нарастать и требовать оперативного вмешательства, то соответствующие указания со стороны Национального банка будут сделаны", — добавил Надольный.

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты стресс-тестов банков этого года не хуже, чем год назад, хотя у регулятора есть вопросы по проблемным кредитам.

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