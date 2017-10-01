Нацбанк: докапитализация белорусским банкам не требуется

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Белорусским коммерческим банкам на сегодняшний день не требуется докапитализация, хотя Нацбанк не вполне удовлетворен качеством их кредитного портфеля, заявил первый заместитель председателя правления регулятора Тарас Надольный.

Он отметил, что доля проблемных кредитов в общем объеме кредитного портфеля белорусских банков несколько снизилась за последнее время, хотя и не так быстро, как этого Нацбанку бы хотелось.

"Работа (стресс-тесты белорусских банков — Sputnik) проводится на ежегодной основе, в том числе с участием независимых аудиторских компаний, которые проводят оценку качества активов банковской системы. На сегодня мы не можем сказать, что стресс-тесты хуже, чем в прошлом году", — заявил Надольный в понедельник журналистам в Минске.

Он обратил внимание, что сейчас, даже с учетом достаточно высокого показателя по проблемным кредитам, Нацбанк не формировал требований к увеличению капитала в отношении того или иного банка.

"Главный вывод, который мы делаем, — капитал банковской системы достаточен для обслуживания таких долгов, и данный вопрос находится на постоянном контроле Нацбанка. Мы не требуем специальной какой-то докапитализации отдельных банков, капитала у банков достаточно, чтобы обслуживать тот объем проблемной задолженности, который в стране у предприятий сформировался ", — отметил Надольный.

Говоря о вопросах проблемной задолженности, он обратил внимание, что нельзя однозначно сказать: частные или государственные кредитополучатели ее формируют. Все зависит от того, проводит ли субъект хозяйствования реформы хозяйственного и финансового управления, занимается ли реструктуризацией своих долгов. Надольный признал, что большинство проблемных должников — это государственные предприятия, хотя эти проблемы присущи и представителям частного сектора.

Он подчеркнул, что Нацбанк сегодня через инструменты макропруденциального надзора регулирует объем капиталов банков. "Мы видим эти вещи, поэтому если какие-то проблемы будут нарастать и требовать оперативного вмешательства, то соответствующие указания со стороны Национального банка будут сделаны", — добавил Надольный.