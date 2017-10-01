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Блогер Лапшин пожаловался на Беларусь в Комитет по правам человека ООН

02.10.2017 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Блогер Александр Лапшин направил жалобу в Комитете по правам человека при ООН в Женеве. Лапшин считает, что экстрадировав его в Азербайджан, Беларусь нарушила его права. Об этом он сообщил в у себя в ЖЖ.


Александр Лапшин. Фото с его страницы в Facebook

«Кто-то сомневался, что в отношении Баларуси и Азербайджана, совершивших в отношении меня преступление ничего не будет предпринято? Помимо европейских судебных инстанций и целого ряда правозащитных инстанций, выяснение произошедшего в настоящее время идет в Комитете по правам человека при ООН в Женеве. Вчера пришло письмо с приложением возражений от Беларуси (те утверждают, что действовали в рамках договоренности с Азербайджаном и виновными себя не считают) и указанием, что следует подать уже наши возражения. И затем комитет будет принимать решение, были ли нарушены Республикой Беларусь мои права. Касательно Азербайджана, процессы идут отдельно и надеюсь добраться до всех тех, кто украл у меня несколько месяцев жизни», — написал Лапшин.

До этого блогер обращался к белорусским представителям в Женеве. В ответе, как отмечает Лапшин, фактически дублируется решение Минского городского суда, в котором суд оставил обжалование блогером экстрадиции в Азербайджан в силе.

«И под конец пишут, что типа таковы соглашения с Азербайджаном и действовать иначе они не могли. Некомпетентность белорусских юристов в Женеве заметна и по тому факту, что потребовать моей выдачи в период, когда я находился под арестом в Минске не могли ни Россия, ни Израиль. Знаете, почему? По белорусским законам их генпрокуратура вправе отказать в выдаче третьей стране (в данном случае Азербайджану) и выдать стране гражданства только в том случае, если там на меня заведено уголовное дело и страна моего гражданства требует меня выдать для уголовного преследования. Ни в Израиле, ни в России против меня нет никаких уголовных дел, так что требовать меня выдать они попросту не могли по белорусским же законам», — написал Лапшин.

Напомним, Александр Лапшин, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года и по решению суда экстрадирован в Азербайджан 7 февраля. Против экстрадиции блогера выступали власти России, Израиля и Армении. МИД России заявил, что данное решение не соответствует духу союзнических отношений. 8 февраля в телефонном разговоре президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Александра Лукашенко за выдачу Лапшина.

11 сентября Лапшин был помилован распоряжением президента Азербайджана.

Позже Лапшин рассказал об условиях содержания в СИЗО № 1 на Володарского и о тех, с кем он сидел в одной камере. А белорусский правозащитник Андрей Бондаренко ответил блогеру, что «написанное про СИЗО на Володарке — полный бред».

 
Теги: Минск
 
 
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Блогер считает, что Беларусь нарушила его права, когда экстрадировала его в Азербайджан.

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