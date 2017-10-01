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Минэкономики прогнозирует появление в Беларуси 500 000 новых ИП

02.10.2017 15:01 — Новости Экономики | БДГ  
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В стране должно появиться до 500 тысяч новых ИП, если президент подпишет указ подпишет декрет «О развитии предпринимательства».   

Такой прогноз озвучил в эфире «Беларусь 1» глава департамента предпринимательской деятельности Петр Арушаньянц.

Напомним, документ направлен на либерализацию условий для ведения бизнеса в Беларуси был отдан на рассмотрение Александру Лукашенко на прошлой неделе.

Декрет «О развитии предпринимательства», который направлен на либерализацию условий для ведения бизнеса в Беларуси, на прошлой неделе он был передан на рассмотрение президенту.

Арушаньянц напомнил, что в настоящее время Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей начал выдавать кредиты по 7% годовых.

В соответствии с документом, в Беларуси до 2020 года будет запрещено вводить новые налоги и повышать ставки. Кроме того, декрет предусматривает разработку и введение в действие единых минимальных требований, упрощение процесса лицензирования для ИП и прочие лояльные меры для предпринимателей.

Лукашенко высказался в пользу снятия административных барьеров, что должно повлечь усиление ответственности бизнеса.

19 сентября президент подписал указ №337, которым был расширен перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской. В список вошли дизайн и оформление помещений, ремонт обуви и часов, сборка мебели и другие виды работ.

Принятые властями меры дают возможность говорить о действительной либерализации в сфере предпринимательства.

 
 
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В стране должно появиться до 500 тысяч новых ИП, если президент подпишет указ подпишет декрет «О развитии предпринимательства».   

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