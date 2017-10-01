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Минэкономики прогнозирует появление в Беларуси 500 000 новых ИП
02.10.2017 15:01 — Новости Экономики | БДГ
В стране должно появиться до 500 тысяч новых ИП, если президент подпишет указ подпишет декрет «О развитии предпринимательства».
Такой прогноз озвучил в эфире «Беларусь 1» глава департамента предпринимательской деятельности Петр Арушаньянц.
Напомним, документ направлен на либерализацию условий для ведения бизнеса в Беларуси был отдан на рассмотрение Александру Лукашенко на прошлой неделе.
Декрет «О развитии предпринимательства», который направлен на либерализацию условий для ведения бизнеса в Беларуси, на прошлой неделе он был передан на рассмотрение президенту.
Арушаньянц напомнил, что в настоящее время Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей начал выдавать кредиты по 7% годовых.
В соответствии с документом, в Беларуси до 2020 года будет запрещено вводить новые налоги и повышать ставки. Кроме того, декрет предусматривает разработку и введение в действие единых минимальных требований, упрощение процесса лицензирования для ИП и прочие лояльные меры для предпринимателей.
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Принятые властями меры дают возможность говорить о действительной либерализации в сфере предпринимательства.
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В стране должно появиться до 500 тысяч новых ИП, если президент подпишет указ подпишет декрет «О развитии предпринимательства».
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