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Минску не удалось найти с Glencore общих интересов
02.10.2017 15:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Беларусь и швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG пока не нашли точек взаимного интереса, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.
© Sputnik/ Иван Руднев
"Пока мы не нашли точек коммерческого интереса взаимного. То, что мы пока реализуем, лучше, чем то, что они могут предложить. Пока мы лучше сами продаем ", — сказал Ляшенко в понедельник журналистам в Минске.
Как ранее сообщал Sputnik, Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов со штаб-квартирой в швейцарском Бааре. В декабре 2016 года компания вошла в состав собственников НК "Роснефть" в рамках приватизации пакета акций в 19,5%, принадлежащего России.
Glencore уже пытался войти на белорусский рынок. Примечательно, что это произошло в 2010 году, как раз в тот период, когда Минск, оказавшись в условиях жесткого дефицита российской нефти и резко возросших нефтяных пошлин, судорожно искал альтернативные пути загрузки собственных НПЗ.
Тогда Беларусь уже опробовала прямые поставки нефти из Венесуэлы и убедилась в крайней дороговизне такой логистики. Белорусское руководство приняло решение искать возможность перехода в этих поставках на своп-схемы. Первоначально планировалось, что Glencore, который тогда выступал постоянным покупателем партий российской нефти с отгрузкой из Новороссийска, заключит соглашение с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. По этим своп-схемам венесуэльскую нефть будут замещать российской Urals с отгрузкой из Новороссийска.
По неофициальной информации, в 2010 году Glencore поставил в ноябре 2010 года один танкер нефти из Новороссийска в Одессу, откуда затем нефть по трубопроводу "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.
До настоящего времени неизвестно, что не сложилось в отношениях между Минском, Каракасом и Glencore, но в результате своп-схемы были реализованы через нефтекомпанию Азербайджана Socar, и в Беларусь стала поставляться по своп-схемам азербайджанская нефть сорта Azeri Light.
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В Белнефтехиме констатировали, что пока белорусские продажники топлива работают лучше, чем может предложить крупнейший трейдер из Швейцарии.
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