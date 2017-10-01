Минску не удалось найти с Glencore общих интересов

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Беларусь и швейцарская трейдинговая компания Glencore International AG пока не нашли точек взаимного интереса, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.



© Sputnik/ Иван Руднев Минск и Москва пока не пришли к компромиссу о транзите нефтепродуктов

В мае 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко принимал в Минске главу Glencore International AG Айвана Глазенберга и пригласил его к работе на белорусском рынке. О каких именно проектах с возможным участием Glencore шла речь, в пресс-службе не сообщалось. Однако белорусские эксперты в нефтяной отрасли тогда предполагали, что речь может идти о поддержке швейцарского трейдера в поиске альтернативных поставок сырой нефти.

"Пока мы не нашли точек коммерческого интереса взаимного. То, что мы пока реализуем, лучше, чем то, что они могут предложить. Пока мы лучше сами продаем ", — сказал Ляшенко в понедельник журналистам в Минске.

Как ранее сообщал Sputnik, Glencore International AG — один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных металлов со штаб-квартирой в швейцарском Бааре. В декабре 2016 года компания вошла в состав собственников НК "Роснефть" в рамках приватизации пакета акций в 19,5%, принадлежащего России.

Glencore уже пытался войти на белорусский рынок. Примечательно, что это произошло в 2010 году, как раз в тот период, когда Минск, оказавшись в условиях жесткого дефицита российской нефти и резко возросших нефтяных пошлин, судорожно искал альтернативные пути загрузки собственных НПЗ.

Тогда Беларусь уже опробовала прямые поставки нефти из Венесуэлы и убедилась в крайней дороговизне такой логистики. Белорусское руководство приняло решение искать возможность перехода в этих поставках на своп-схемы. Первоначально планировалось, что Glencore, который тогда выступал постоянным покупателем партий российской нефти с отгрузкой из Новороссийска, заключит соглашение с венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. По этим своп-схемам венесуэльскую нефть будут замещать российской Urals с отгрузкой из Новороссийска.

По неофициальной информации, в 2010 году Glencore поставил в ноябре 2010 года один танкер нефти из Новороссийска в Одессу, откуда затем нефть по трубопроводу "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ.

До настоящего времени неизвестно, что не сложилось в отношениях между Минском, Каракасом и Glencore, но в результате своп-схемы были реализованы через нефтекомпанию Азербайджана Socar, и в Беларусь стала поставляться по своп-схемам азербайджанская нефть сорта Azeri Light.