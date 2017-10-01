Когда белорусские нефтепродукты пойдут через российские порты

Беларусь будет экспортировать свои нефтепродукты через российские порты, если только это будет выгодно.

Об этом заявил в понедельник глава концерн «Белнефтехим» Игорь Ляшенко журналистам в Минске.

Он отметил, что изменения в порядке экспорта могут произойти только в случае, если российское направление по сравнению с балтийским будет выгоднее.

По словам Ляшенко, Россия предложила «сопоставимую» цену на провоз, «но километраж больше», и более высокую цену на перевалку, чем балтийская сторона.

Беларусь предложила обсуждать вопросы по снижению стоимости как перевалки, так транспортировки.

Напомним, 16 августа Владимир Путин заявил , что поставки российской нефти на белорусские НПЗ нужно привязать к транспортировке нефтепродуктов через РФ.

За первый квартал 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 2,56 млн тонн (за аналогичный период 2016-го — 4,73 млн тонн). В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов равнялся 1,11 млрд долларов, снизившись на 67,1 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Первопричиной сокращения экспорта белорусских нефтепродуктов стал белорусско-российский нефтегазовый конфликт: в январе-марте 2017 года объем российской нефти, поставляемой на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, резко снизился.

3 апреля президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Согласно подписанным 13 апреля документам , российская и белорусская стороны договорились о долгосрочном решении нефтяных и газовых проблем.

Концерн «Белнефтехим» заявил о сохранении экспорта продукции по итогам квартала на уровне прошлого года, несмотря на снижение поставок российской нефти.

«В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли», — сообщили в компании по итогам заседания совета концерна.

Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты, сказала БДГ экономический обозреватель Татьяна Маненок. Эксперт напомнила, что Белорусской нефтяной компании, которая в основном реализует белорусские нефтепродукты на экспорт, ставят довольно жесткие задачи по повышении эффективности.

Невыгодность поставок белорусских нефтепродуктов отметил экономист Сергей Чалый, который напомнил, что путь через российские порты — «длиннее в три раза», поэтому дороже.