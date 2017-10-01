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Когда белорусские нефтепродукты пойдут через российские порты
02.10.2017 15:46 — Новости Экономики | БДГ
Беларусь будет экспортировать свои нефтепродукты через российские порты, если только это будет выгодно.
Об этом заявил в понедельник глава концерн «Белнефтехим» Игорь Ляшенко журналистам в Минске.
Он отметил, что изменения в порядке экспорта могут произойти только в случае, если российское направление по сравнению с балтийским будет выгоднее.
По словам Ляшенко, Россия предложила «сопоставимую» цену на провоз, «но километраж больше», и более высокую цену на перевалку, чем балтийская сторона.
Беларусь предложила обсуждать вопросы по снижению стоимости как перевалки, так транспортировки.
Напомним, 16 августа Владимир Путин
За первый квартал 2017 года экспорт белорусских нефтепродуктов составил 2,56 млн тонн (за аналогичный период 2016-го — 4,73 млн тонн). В денежном выражении экспорт белорусских нефтепродуктов равнялся 1,11 млрд долларов, снизившись на 67,1 млн долларов по сравнению с январем-мартом 2016 года.
Первопричиной
3 апреля президенты Беларуси и России
Концерн «Белнефтехим» заявил о сохранении экспорта продукции по итогам квартала на уровне прошлого года, несмотря на снижение поставок российской нефти.
«В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов,
Если бы было выгодно, то поставки белорусских нефтепродуктов давно шли через российские порты,
Невыгодность поставок белорусских нефтепродуктов отметил экономист Сергей Чалый, который напомнил, что путь через российские порты — «длиннее в три раза», поэтому дороже.
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Беларусь будет экспортировать свои нефтепродукты через российские порты, если только это будет выгодно. Об этом заявил в понедельник глава концерн «Белнефтехим»...
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