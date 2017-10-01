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"Будучи вооружены, пересекли границу". Посол Литвы вызван в МИД Беларуси из-за инцидента на границе

02.10.2017 17:42 — Новости Экономики | Tut.by  
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Послу Литовской Республики Андрюсу Пулокасу 2 октября была вручена нота в связи с фактом нарушения государственной границы нашей страны вооруженными сотрудниками погранслужбы Литвы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.


Фото из twitter МИД РБ

Инцидент произошел 28 сентября в пункте пропуска Котловка-Лаворишкес. Сотрудники службы охраны Государственной Границы (СОГГ) Министерства внутренних дел Литвы пытались с применением силы задержать двух граждан Беларуси вначале на литовской, а затем и на белорусской территории.

«При этом, будучи вооружены, они пересекли Государственную границу Республики Беларусь и углубились на территорию нашей страны до 40 метров», — говорится в сообщении МИД.

В связи с приближением белорусского пограничного наряда сотрудники СОГГ без объяснений своих действий в спешном порядке вернулись на территорию Литвы.

«Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений „Запад-2017“, которые, при этом, не подтвердились», — отмечается в сообщении.

В связи с инцидентом по инициативе белорусской стороны 30 сентября состоялась рабочая встреча пограничных уполномоченных Республики Беларусь и Литовской Республики, по результатам которой литовская сторона признала факт инцидента и принесла извинения.

Как подчеркнуто в ноте МИД, которая была вручена литовскому послу, белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что Литва примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.

 
 
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Белорусская сторона ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в...

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