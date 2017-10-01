Власти и ИП объединятся для решения проблемы с узбекскими торговцами

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Индивидуальные предприниматели со всей Беларуси собрались в понедельник в Минске, чтобы в формате открытого диалога в очередной раз озвучить представителям власти проблему развития торговых объектов, принадлежащих выходцам из Средней Азии, торгующих с нарушениями белорусского законодательства. Предприниматели подчеркнули, что если проблема не будет решена в кратчайшие сроки, то большинство из них будет вынуждено прекратить свою деятельность в ближайшие 3 года.

Качество без ярлыка

Самый острый вопрос, который вызвал бурную эмоциональную реакцию всех без исключения присутствующих на форуме предпринимателей, — развитие среднеазиатских торговых сетей, которые активно привлекают покупателей в регионах.

РОО "Перспектива" не впервые обращает внимание властей на нарушение белорусского законодательства со стороны узбекских предпринимателей, которые работают в республике без соблюдения норм о предоставлении документов на товар и без кассового оборудования. По мнению белорусских ИП, они наносят прямой вред не только экономике страны, но и здоровью потребителей.

Основное преимущество торговых точек выходцев из Средней Азии, которое обеспечивает постоянный наплыв покупателей, — низкая стоимость товаров.

"Цена становится основным критерием выбора, но никто не думает о безопасности. А откуда товар, из чего он сделан — никто не спрашивает. На большей части вещей из этих магазинов отсутствуют ярлыки с названием производителя, составом. Это нарушения, которые констатируют проверки. Однако владельцы этих магазинов не спешат их устранять", — рассказала о наболевшем индивидуальный предприниматель из Гомельской области.

А власти что?

Представители власти считают обвинения в бездействии, которые предъявляют им предприниматели, необоснованными. Постоянно проводятся мониторинги и проверки, которые приносят результаты.

"Инспекцией Госстандарта по Минской области и городу Минску за последние 3 месяца в отношении представителей Средней Азии было проведено более 20 контрольно-надзорных предприятий. Мы выходим с мониторингами совместно с представителями Беллегпрома, местной исполнительной власти", — парировал начальник..

инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Александр Романовский.

По его словам, на 16 из 20 субъектов были выявлены нарушения, начиная от отсутствия документов об оценке соответствия и заканчивая маркировкой. По результатам мониторинга были выданы рекомендации, позже сотрудники Госстандарта проверили, как эти рекомендации были соблюдены. Только 4 субъекта не устранили нарушения, на них были составлены протоколы об административных правонарушениях и направлены в суд.

Кроме того, Романовский высказал мнение, что не допустить повсеместное распространение азиатских торговых точек, нарушающих законодательство, можно только общими усилиями ИП и органов власти.

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли и Министерства экономики предложили создать рабочую группу с участием и индивидуальных предпринимателей, в рамках которой будет детально рассмотрена сложившаяся ситуация и будет выработан комплекс мер для ее разрешения.

Многолетняя борьба за права ИП

Республиканское общественное объединение "Перспектива" проводит подобные форумы с 2015 года и заявляет на них властям о проблемах ведения бизнеса в надежде быть услышанным представителями власти. Однако сами ИП ставят под сомнение, слышат ли их.

"17 лет мы находимся в перманентной борьбе за свои права предпринимателей. Но о каких вопросах, обозначенных нами за последние годы, на сегодняшний день можно сказать, что они решены? Либерализация, покупатели, конфискации, налоги, штрафы, аренда, ФСЗН, сертификаты, среднеазиатские торговые точки — воз и ныне там", — такой риторический вопрос задал организатор форума, председатель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко.

По его словам, предложения по улучшению условия для ведения бизнеса, озвученные предпринимателями на прошедших форумах, игнорируются. Однако он подчеркнул, что у РОО "Перспектива" нет цели перейти к протестам и радикальным действиям, главное — быть услышанными: "Нам всем нужна стабильная и безопасная работа, но без участия индивидуальных предпринимателей в принятии судьбоносных решений власть постоянно будет наступать на одни и те же грабли".

На республиканском форуме в Минске предприниматели делились реальными историями, которые наглядно иллюстрировали, на какие именно слабые места представителям компетентных органов необходимо обратить внимание при совершенствовании законодательства. Проблемы общие и конкретные: сертификация товара, отсутствие льгот при открытии новых объектов, необходимость введения патентной торговли.