Зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика освободили из-под стражи

Заместитель председателя профсоюза РЭП Игорь Комлик освобожден под подписку о невыезде. Об этом сообщил правозащитник Алесь Беляцкий.



Фото: spring96.org

«Комлика освободили буквально несколько минут назад, под подписку. Дело против него не прекращено», — рассказал подробности глава закрытого властями ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

Напомним, Игоря Комлика, который в профсоюзе РЭП (работников радиоэлектронной промышленности) отвечал за финансы, и председателя этого профсоюза Геннадия Федынича задержали в августе, но Федынича после допроса отпустили. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В августе в минском офисе РЭП прошел обыск.

Комитет госконтроля сообщал, что Федынич и Комлик открыли счета в иностранных банках, регулярно снимали с них деньги, не получив на это разрешения Нацбанка Беларуси.

По словам Федынича, ему назвали размер неуплаченных налогов — 22 тысячи деноминированных рублей с суммы, полученной в 2011 году. Сумму дохода ему не назвали.

«Но я налоги всегда платил и плачу. Никаких лишних денег не имел и не имею», — заявил Федынич.

По информации юриста профсоюза Юрия Белякова, речь идет о счете в одном из литовских банков, причем счет был закрыт еще в 2011 году. Именно в 2011 году срок по аналогичному обвинению получил правозащитник Алесь Беляцкий. Тогда информацию белорусским правоохранителям передали из Литвы, но после того как Беляцкий получил три года, Вильнюс заявил о прекращении сотрудничества с Минском в сфере правовой помощи.

Белорусская оппозиция и правозащитники вступились за профсоюзы, признали Игоря Комлика политзаключенным и потребовали его немедленного освобождения.

18 сентября суд Партизанского района не удовлетворил жалобу задержанного в августе зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика об изменении меры пресечения и оставил его под стражей.