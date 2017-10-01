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Зампреда профсоюза РЭП Игоря Комлика освободили из-под стражи
02.10.2017 18:27 — Новости Экономики | Tut.by
Заместитель председателя профсоюза РЭП Игорь Комлик освобожден под подписку о невыезде. Об этом
«Комлика освободили буквально несколько минут назад, под подписку. Дело против него не прекращено», — рассказал подробности глава закрытого властями ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.
Напомним, Игоря Комлика, который в профсоюзе РЭП (работников радиоэлектронной промышленности) отвечал за финансы, и председателя этого профсоюза Геннадия Федынича задержали в августе, но Федынича после допроса отпустили. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В августе в минском офисе РЭП прошел обыск.
Комитет госконтроля сообщал, что Федынич и Комлик открыли счета в иностранных банках, регулярно снимали с них деньги, не получив на это разрешения Нацбанка Беларуси.
По словам Федынича, ему
«Но я налоги всегда платил и плачу. Никаких лишних денег не имел и не имею», — заявил Федынич.
По информации юриста профсоюза Юрия Белякова, речь идет о счете в одном из литовских банков, причем счет был закрыт еще в 2011 году. Именно в 2011 году срок по аналогичному обвинению получил правозащитник Алесь Беляцкий. Тогда информацию белорусским правоохранителям передали из Литвы, но после того как Беляцкий получил три года, Вильнюс заявил о прекращении сотрудничества с Минском в сфере правовой помощи.
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"Комлика освободили буквально несколько минут назад, под подписку. Дело против него не прекращено", - рассказал подробности глава закрытого властями ПЦ "Весна"...
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