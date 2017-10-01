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Лукашенко выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе
02.10.2017 19:05 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Лукашенко направил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.
От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим.
Нападение в Лас-Вегасе
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От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также...
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