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Лукашенко выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе

02.10.2017 19:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко направил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.

От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим.

Нападение в Лас-Вегасе произошло вечером 1 октября. По версии следствия, огонь из окна отеля по проводимому рядом концерту кантри-музыки открыл 64-летний Стивен Пэддок. Погибли, по последним данным, 58 человек. Еще 515 получили ранения.

 
 
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От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также...

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