Лукашенко выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе

Александр Лукашенко направил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о многочисленных жертвах в результате обстрела посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Шокирует беспощадность и бессмысленность совершенного преступления», — говорится в соболезновании.

От всех белорусов и себя лично Александр Лукашенко направил искренние слова сочувствия родным и близким погибших, всем, кого затронула эта трагедия, а также пожелания быстрого выздоровления пострадавшим.

Нападение в Лас-Вегасе произошло вечером 1 октября . По версии следствия, огонь из окна отеля по проводимому рядом концерту кантри-музыки открыл 64-летний Стивен Пэддок. Погибли, по последним данным, 58 человек. Еще 515 получили ранения.