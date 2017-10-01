Российские кошки и собаки могут остаться без белорусских кормов

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Россельхознадзор может ограничить ввоз из Беларуси ряда кормов для животных, об этом сообщило российское надзорное ведомство по результатам переговоров департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.



© Pixabay Россельхознадзор снял ограничения с трех белорусских компаний

"Россельхознадзор высказал серьезную обеспокоенность в связи с введением белорусской стороной временных ограничений на поставки из некоторых регионов Российской Федерации в Республику Беларусь подконтрольных товаров, не несущих риски распространения африканской чумы свиней (АЧС)", — говорится в сообщении ведомства.

Речь в данном случае идет о кормах и добавках для кошек и собак, в которых содержится свиноводческое сырье и прошедших термическую обработку. Надзорное ведомство при этом подчеркнуло, что такие меры накладывают необоснованную нагрузку на российский бизнес.

Белорусская сторона в свою очередь отметила, что решение этого вопроса возможно путем внесения изменений в законодательство ЕАЭС, чьи нормы более жесткие, чем в Евросоюзе. С такой инициативой Беларусь намерена обратиться в ЕЭК.

Российская служба отметила, что в случае отсутствия решения этого вопроса белорусской стороной в ближайшее время РФ оставляет за собой право применить такие же меры в отношении продукции из РБ.