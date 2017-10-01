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Российские кошки и собаки могут остаться без белорусских кормов
02.10.2017 19:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 окт — Sputnik. Россельхознадзор может ограничить ввоз из Беларуси ряда кормов для животных, об этом сообщило российское надзорное ведомство по результатам переговоров департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.
"Россельхознадзор высказал серьезную обеспокоенность в связи с введением белорусской стороной временных ограничений на поставки из некоторых регионов Российской Федерации в Республику Беларусь подконтрольных товаров, не несущих риски распространения африканской чумы свиней (АЧС)", — говорится в сообщении ведомства.
Речь в данном случае идет о кормах и добавках для кошек и собак, в которых содержится свиноводческое сырье и прошедших термическую обработку. Надзорное ведомство при этом подчеркнуло, что такие меры накладывают необоснованную нагрузку на российский бизнес.
Белорусская сторона в свою очередь отметила, что решение этого вопроса возможно путем внесения изменений в законодательство ЕАЭС, чьи нормы более жесткие, чем в Евросоюзе. С такой инициативой Беларусь намерена обратиться в ЕЭК.
Российская служба отметила, что в случае отсутствия решения этого вопроса белорусской стороной в ближайшее время РФ оставляет за собой право применить такие же меры в отношении продукции из РБ.
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Речь и дет о тех кормах и добавках для собак и котов, которые содержат свиноводческую продукцию.
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